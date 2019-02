Eftersom antalet återvändande IS-krigare väntas öka begär SD särskild debatt i riksdagen om innebörden av detta.

– Om man väljer att resa iväg för att stödja terrororganisationen IS, har man enligt min mening förbrukat all sin rätt att få kalla sig för svensk. Då bör man heller inte vara medborgare, säger Jimmie Åkesson i ett pressmeddelande.

I spåren av att terrororganisationen Islamska Staten förlorar kriget står nu både Sverige såväl som många andra länder inför problemet med allt fler återvändande IS-sympatisörer. Det handlar om grupper och individer som genom åren har rest från Sverige för att ansluta sig till IS, men som under den gångna tiden har återvänt i takt med att IS har förlorat mark.

Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling finns det starka skäl till att anta att antalet återvändande nu kommer att öka ytterligare. Det är därför Sverigedemokraternas önskan att denna problematik snarast bör lyftas i en aktuell debatt.