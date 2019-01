Hur rasistiska är medierna? Ja, inte mot mörkhyade, utan mot vita. Den frågan är berättigad efter en uppmärksammad händelse i fredags där katolska gymnasieelever samlades vid sina bussar för att lämna Washington DC.

Det uppstod tumult. Gymnasieelever med europeiskt utseende från landsbygdsdelstaten Kentucky var på väg tillbaka till sina turistbussar. De mötte några män ur minoritetsgrupper. Alla medierna stämplade omedelbart ungdomarna som våldsamma rasister och ett bevis på att i Trumps USA växer högerextremismen, fascismen, hatet och hotet mot demokratin.

Aftonbladet och andra svenska tidningar publicerade TT-artikel som hävdar att ”tonårspojkar trakasserar en krigsveteran av indianskt ursprung” och att detta ”väckt bestörtning i USA”.

Medierna rapporterade: ”tonåringarna ställer sig runt en äldre man, trakasserar honom och hindrar honom från att lämna platsen”.



Medierna utgick reflexmässigt – och därmed synnerligen fördomsfullt och rasistiskt – från att de vita grabbarna var de onda och männen ur minoriteteter var offren.

Politiker i vänsterliberala partiet Demokraterna utnyttjade snabbt medierapporterna för att fördöma rasism och hat mot svarta och minoriteter.

Men sanningen var den motsatta. Videofilmer bevisar att det var tonårspojkarna som blev trakasserade av män ur svart sekt och en indianska aktivist. Ungdomarna samlades för att kliva på bussarna hem, då de blev utsatta för gap och skrik, bland annat ”bögdjävlar”.

Den långe elev som blev särskilt uthängd i stillbilder i flera medier, hade i själva verket ställde sig i vägen för att hindra de aggressiva männens framfart. Han lugnade ner stämningen genom att stå still och le åt angriparna.

Den liberala tidskriften Reason går noga igenom händelseförloppet i The Media Wildly Mischaracterized That Video of Covington Catholic Students Confronting a Native American Veteran.

Varför agerade medierna så fel? Varför spreds rapportering om vit rasism, när det var minoriteter som stod för hat och homofobi? Varför fick händelsen sådan oerhörd spridning, så att även svenska medier tog upp det?

Min analys är att massmedierna letar efter just detta. Man vill kunna utmåla vita, eller caucasian som man säger engelska, som de onda. Men detta är inget annat än rasism. Att felaktigt och fördomsfullt hänga ut vissa människor på grund av deras hudfärg och etnicitet – i detta fall vita – är lika mycket rasism som att falskeligen och fördomsfullt hänga ut de som har annan bakgrund.

Agerandet undergräver naturligtvis förtroendet för massmedierna inom allmänheten. Än värre är att denna vinklade och politiskt styrda rapportering också sår split i befolkningarna. Medierna underblåser just det hat man säger sig vara emot när man förstorar och förvränger vad som händer. Det är inte enbart så att grupp ställs mot grupp, medierna pekar ut de vita som de onda. Man får minoriteter att anse sig vara mer utsatta än de är.

Så varför agerar massmediernas redaktioner på det här visat? Jo, det som lockar TT, Aftonbladet med flera att få hänga ut vita ungdomar halvvägs runt jorden som hatfyllda och våldsamma rasister är att understödja den nya skrämseltaktik som Socialdemokraterna och andra vänsterliberala partier tillämpar.

Man vill tona bort de verkliga och faktaunderbyggda hoten mot demokratin, som av Säpo anges vara islamistisk extremism, för att istället blåsa upp högerextremism som vår tids fara.

Det har för politiken stor betydelse om svenska folket anser islamism vara den största faran, eller om man tror att svenska högerextremister är det. Genom att dölja islamismens risker och grovt överdriva högerextremismens avser man att förändra hela samhällsdebatten om migration.

Här ser vi hur George Orwells framtidsdystopi ”1984” infrias. Makthavarna i Oceanien använde omtolkningar som: ”Krig är fred. Frihet är slaveri. Okunnighet är styrka.” I västvärlden 2019 rör omtolkningarna rasism och extremism.

Dessa manipulationer av samhällsdebatten är givetvis synnerligen skadliga för demokratin. Väljarkåren behöver korrekt rapportering byggd på fakta och inte vilseledande beskrivningar för att kunna göra välgrundade val.

Vi måste alla bli mer vaksamma över denna snedvridning som bara tycks bli värre när många journalister bedriver kampanjjournalistik som just har till syfte att ge ”rätt” beskrivning snarare än ”sann”.