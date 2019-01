Antalet migranter som drunknade i Medelhavet har minskat med nära en fjärdedel 2018, enligt FN:s flyktingkommissariat, UNHCR.

Det har skett en kraftig nedgång i antalet migranter som tagits emot av Italien eftersom den nya regeringen införde strängare migrationspolitik.

I juni meddelade FN:s organisation for migration (IOM) att mängden migranter som tog sig till Europa via Middelhavet halverats, från januari till juni 2018 jämfört med samma period 2017. Då kom omkring 40.000 personer via sjövägen till Europa, mot 80.000 året innan.

Räknat på helår ankom 113.000 år 2018, jämfört med 172.000 år 2017, skriver norska Aftenposten.



Eftersom flyktingvågen avtagit har också antalet drunknade minskat. Enligt UNHCER omkom 2.262 personer på Medelhavet 2018, jämfört med 3.139 året innan.

Före jul upprepade den italienske inrikesministern Matteo Salvini budskapet att landets hamnar är stängda för de hundratals migranter som ”räddats” av aktivister utanför Libyens kust.

”De som ägnar sig åt människohandel och deras medbrottslingar vet att våra hamnar är stängda, SLUTA!”, skrev Salvini på Twitter.