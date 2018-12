TERROR. Under gårdagskvällen sköt fransk polis ihjäl den misstänkte terroristen Chérif Chekatt i en eldstrid. Folk applåderade spontant på gatorna i Strasbourg vid beskedet. Antalet jihadister som klassas som liknande säkerhetshot räknas dock i tusental, såväl i Sverige som Europa.

Den islamistiske 29-åringen terroristen Chérif Chekatt var känd av polisen, dömd för 27 brott, och stod på franska listan ”ficha S” över allvarliga nationella säkerhetshot, vilket klassas som den högsta nivån. Säkerhetspolisen kan övervaka dessa individer men inte frihetsberöva dem. Cherif Chekatt var dock jagad av polisen för andra brott, misstänkt mord och rån, men polisen hann inte gripa honom innan han utförde terrordådet på Strasbourgs julmarknad som dödade tre och skadade 13. Islamiska staten, IS, har tagit på sig dådet och kallar Cherif för en av sina soldater.

Trots att Frankrike har höjd alert för terrorhot har polisen inte kontroll på de tusentals farliga personer man har identifierat. Och tusentals återstår på listan.

Peter Kirkham, före detta London polis, säger i en intervju med RT tidigare i veckan, att det är i stort sett omöjligt för polisen att bevaka dessa personer trots att man vet trots att de är ett säkerhetshot.

– Det finns så många personer som är involverade i den här typen av terrorism, om det är det som det handlar om, att det omöjligt kan göras någon meningsfull övervakning av dem. Bara det att övervaka deras kommunikation och sociala medier skulle vara övermäktigt, säger Kirkham.

Efter en intensiv polisjakt är nu Cherif oskadliggjord. Men hur många fler potentiella terrorister det? I registret som Cherif fanns med i över farliga terrorhot, finns tusentals personer.

Bara i Sverige har Säpo uppgett att det finns runt 2000 islamiska extremister, en tiodubling på ett decennium. Nyligen larmade svensk polis om att det är svårt att hinna med att hantera alla farliga individer i Sverige.

Robert Spencer, författare och framträdande i counterjihadrörelsen, skriver att Islamiska staten redan 2015 ingående har beskrivit sin strategi för att erövra Europa.

I publikationen Svarta flaggor från Rom, skriver IS, hur europeiska underrättelseagenter, i takt med att den muslimska befolkningen ökar allt mer, kommer att samla in enorma mängder data, ”men de kommer inte att studera datan såvida du fastnar under radarn”. Alltmedan jihadistattackerna blir allt vanligare kommer rättsväsende och myndigheter ha allt svårare att hålla jämna steg, enligt Spencer.

Medan västländerna blir fattigare, kommer deras underrättelsetjänster att fortsätta finnas, men de kommer helt enkelt inte ha tillräckligt med resurser för att analysera allt. Med färre stora komplexa attacker i väst, utförda av nätverk eller grupper, och en ökande grad av ”lonewolf”– eller ensamattacker, kommer det bli allt svårare för västs underättelsetjänster att stoppa det allt mer ökande våldet och kaoset från att spridas i väst.