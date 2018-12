Frankrikes president Emmanuel Macron har problem. Folk protesterar på gatorna. Och i två nya opinionsmätningar har Marine Le Pen större förtroende hos franska folket än Macron.

De våldsamma protesterna har visat att Macron och hans regering har tappat greppet. Och redan innan de senaste veckornas demonstrationer hade han tappat positionen som den politiker med störst förtroende i Frankrike.

YouGov genomförde undersökning 28-29 november, där man mätte förtroende gemensamt för partiledare och parti. I den fick Marine Le Pen och hennes parti Nationell samling störst stöd med 19 procent, en ökning med 2 procentenheter. Macron och hans parti Framåt (La République en Marche) får 18 procent, en minskning med 3 procentenheter.

Institutet BVA gjorde 21-22 november en annan mätning, rapporterar Voice of Europe, där man endast frågade om förtroende för partiledarna. Också i den går Marine Le Pen om Macron. Hon får 27 procent (+3) mot hans 26 procent (-3).

Frågan ställs nu om fransk folket valde fel person i presidentvalet i maj 2017.

