ISLAMISERING. Beskedet att Stadium säljer burkinis har gett starka reaktioner på sociala medier. ”Modesty suit”, anständighetsplagget som man döpt det till, stängdes tillfälligt ner efter massiv kritiv på deras Facebooksida. Men sportjätten menar att det främjar demokratin att sälja plagget och att man ”står för allas lika värde”.

Under onsdagen rapporterades det att sportkedjan Stadium börjar sälja islamiska badplagget burkini. Sportkedjan uppger att man har valt att ta in burkini i sortimentet eftersom kunder efterfrågat den. Kort därefter fylldes företagets Facebooksida av kritik. Många meddelade att de kommer att bojkotta butikerna. Under torsdagen försvann burkinin mystiskt från företagets webbutik och sidan stängdes ner. Men på fredagen går det åter att se och köpa burkinin.

”Det blev någonting fel”, säger press- och informationsansvarig Angelica Larsson.

Stadium skriver på sin Facebooksida att man tar till sig av de reaktioner som uppstått de senaste dagarna från kunder, allmänheten och i media.

”Stadium står för allas lika värde och vi tycker det är en demokratisk rättighet att få röra på sig oavsett ålder, kön, bakgrund, religion, tro, kultur, etnicitet eller politiska värderingar. Det går inte nog att förtydliga i detta sammanhang. Vi uppmanar inte någon att använda burkini, istället ser vi till att de som använder en sådan får möjlighet att ta del av ett aktivt liv.”

De förklarar också att sidan stängdes ner.

”På grund av tekniska problem försvann burkinin på vår svenska sajt under torsdagen och gick sedan bara att ses för inloggade medlemmar, vilket vi arbetade intensivt med att återställa och nu har åtgärdat.” Anständighetsdräkt

Det förtryckande och kvinnofientliga plagget kallas i Stadiums sortiment för ”Modesty suit” – ärbarhetsdräkt. En annan modell kallas för ”Latino Love Modesty Suit” och är mer färgglad. Problemet med att godkänna burkini och därmed godkänna sättet att dela in kvinnor i ärbara, sedliga och motsatsen horor, och hur detta påverkar det svenska samhället, belyses av riksdagsledamoten Hanif Bali (M) på Twitter: ”Inom ”modesty culture” eller ”sedlighetskulturen” återfinns jungfrun, den dygdiga ärbara sedliga blygsamma skylda kvinnan – och hennes motsats är den exponerade självständiga ”horan” som med sina val drar skam över familjen. Det är inte en slump att bärare av dessa värderingar kallar moderna tjejer för ”horor”. Det är deras benämning på svenska och invandrade tjejer som vägrar vara den blygsamma dygdiga jungfrun. Varje gång en tjej växer upp med dessa värderingar och väljer att bära slöja för att vara anständig – så växer även det upp en bror som lär sig att tjejer utan slöja är oanständiga. ”Horor” som duger till kortvariga sexuella relationer – men när det är dags för äktenskap så är det ”anständiga” jungfrur från hemlandet som gäller. När Stadium kallar sin burkini för anständighetsdräkt så kallar de er andra för oanständiga.

Hederskultur till salu för 1249:-” Hakkors

Bali sparar inte på krutet utan jämför i ett annat inlägg med hakkors för att förtydliga sin poäng. ”Jag: Hakkorset är en vidrig symbol.

Liberaler: Fy tänk på tonen! Det beror ju helt på om det bärs frivilligt.

Sossar: Usch! Det är nazistiskt att tycka illa om hakkors.

Stadium: Vi börjar sälja hakkorsbadkläder– så även nazister kan vara aktiva.”