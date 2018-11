ENSAMKOMMANDE. Sverige har 355 000 fattigpensionärer, men ändå kan man betala miljarder till andra länders medborgare. Under kaoshösten 2015 betalades bara i Stockholm en miljard kronor för ensamkommande, uppåt 10 000 kronor per dygn och person. Totalt i landet kostade de 2015 mer än 26 miljarder kronor – motsvarande vad domstolsväsendet och polisen kostar under ett år i Sverige.

SVT har inlett en granskning om vad skett kring de 35 000 ensamkommande så kallade flyktingbarnen som kom 2015. I en första del synas hur mycket Stockholm Stad betalade för boende under tiden när situationen var i fritt fall och man hade tappat kontrollen.

Under 2015 kom drygt 35 000 ensamkommande till Sverige, varav ungefär 5 500 personer sökte sig till Stockholms Stad.

Situationen var pressad.

– Det fanns inga platser att få tag på. Så fort man hade möjlighet så försökte man hitta egna lösningar eller lösa saken på ett annat sätt, säger Annika Wallenskog som är chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Ibland 10 000 kr per dygn

I genomsnitt betalade staten 2015 närmare 2 000 kronor i dygnsersättning över landet för boende åt de ensamkommande. Men eftersom kommunerna var mer eller mindre panikslagna blev det leverantörernas marknad. Kostnaderna rusade för Stockholms stad och i vissa fall landade dygnskostnaden på 10 000 kronor, enligt siffror från Stockholms stad och SKL.

Det var guldgrävarstämning hos entreprenörer som såg möjlighet att ta bra betalt och tjäna grova pengar på kort tid. Många nya företag dök upp på marknaden för att vara med på huggsexan.

”Inga barn på gatan”

De skenande kostnaderna ursäktas av Åsa Lindhagen (MP) som var socialborgarråd i Stockholm stad hösten 2015.

– Vi ska inte ha några barn som bor ute på gatan och när det kommer väldigt många barn, inte minst till Centralstationen i Stockholm, så blir socialtjänstens absolut högsta prioritet att se till att de här barnen får tak över huvudet, säger hon.

Domstolsväsendet och polisen

Medan fattigpensionärerna i Sverige nu är 355 000, hemlösheten ökar och välfärden är i kris kan man konstatera hur skattebetalarnas pengar har använts. Under hösten 2015 blev den sammanlagda kostnaden för alla ensamkommande som kom till Sverige drygt 26 miljarder kronor. En summa som motsvarar nästan hela domstolsväsendet och alla poliser under ett år.

SKL skyller de skyhöga dygnspriserna man betalade på stelbenta regler och menar att regelverket behöver förenklas framöver.