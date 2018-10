DEJE. Polisens agerande efter ett våldtäktsförsök med kniv på ljusa dagen har väckt känslor i det lilla samhället Deje i Värmland och på sociala medier. Fallet har blivit ett epicentrum för upprördhet över polisens passivitet inför det ökande sexuella våldet mot kvinnor.

Media har uppmäksammat fallet i Deje och journalisten Joakim Lamotte intervjuar brottsoffret i en livesändning som hittills haft nästan 200 000 visningar. Kvinnan berättar hur hon överfölls och knivskars i ett våldtäktsförsök på ljusan dag när hon promenerade med en hundvalp förra torsdagen. Hundvalpen sparkades iväg av förövaren och kvinnan brottades ner på marken. Kvinnan lyckades slå sig fri men fick skärskador och sönderrivna kläder. Medtagen tar hon sig hem men när hon försöker polisanmäla på 11414 får hon vänta så länge i telefonkö att hon istället försöker med SOS-numret 112. Där hänvisas hon tillbaka till 11414-numret då brottet ”inte är pågående”. Men efter ytterligare lång väntetid orkar hon vänta inte utan somnar, medtagen och trött efter händelsen.

Ser polisbil av slump

Nästa dag uppsöker kvinnan vårdcentral för att få sina skador kontrollerade och ser då av en slump en polisbil, som hon kontaktar för att få lämna en polisanmälan. Kvinnan skriver även på facebook för att varna andra i Deje. Inlägget får stor spridning och media börjar rapportera om fallet. Berättelsen tas dock ner från det officiella Deje-kontot.

Veckan innan hade det varit ytterligare ett överfall mot en kvinna i Deje och på söndagen ordnas en manifestation av upprörda ortsbor som lockar ett 80-tal personer, där polisnärvaro finns. Många är upprörda över att polisen har resurser nu, till att bevaka en missnöjesyttring mot våldet mot kvinnor, medan man agerade passivt när kvinnan anmäler ett överfall av en farlig och knivbeväpnad man.

Kan peka ut

Fastän kvinnan säger att hon skulle kunna peka ut mannen, att han är afghan och bor på asylboendet i centrum av Deje, görs ingenting, vad hon vet. Ingen grips.

I tidningsartiklar hade hon uppgett signalement, men ingen släpper igenom detta, vilket gör henne upprörd. Enligt kvinnan får hon tillsägelser av en journalist på Brottscentralen att hålla inne med signalementet. Hon avböjer att medverka personligen.

Polisen förklarar

I en artikel hänvisar polisen till SOS Alarms rutiner, trots att det knappast är SOS Alarm själva som bestämmer kriterierna för att inringare till 112 ska kopplas vidare till polisen.

NWT tar upp att SOS alarm inte ville ta emot kvinnans anmälan. Enligt tidningen har SOS alarms internutredning om det misstänkta våldtäktsförsöket i Deje visat att SOS Alarm anser att man “hade kunnat vara mer flexibla”.

Stort inflöde

I ett pressmeddelande skriver Värmlandspolisen och beklagar att ”polisen har ett stort inflöde på telefonnummer 114 14 och i perioder är väntetiden lång. Det finns också en möjlighet till en s.k. ”Callback” funktion vilket innebär att man blir uppringd vid ett senare tillfälle.”

”Det är beklagligt att kontaktytorna till polisen i det här fallet orsakat att polisen inte kan vidta viktiga utredningsåtgärder i anslutning till att brottet har begåtts”.

Försvårar utredning

Polisen kritiserar även att information lades ut på Facebook och hur man ser på att uppge signalement.

”Brott av den här karaktären kräver försiktiga budskap för extern information till allmänheten genom media. Signalement på gärningsmannen är sådana uppgifter som ibland tjänar ett högre syfte att endast ingå i utredningen för att inte ge gärningsmannen möjlighet att försvåra utredningen.”

”Händelsen har också förmedlats i sociala media. En polisutredning kan inte i någon del vila på kommunikation som sker i sociala media.”

Brott mot ordningslagen

Angående manifestationen skriver polisen att upprinnelsen var att man vill uttrycka ”missnöje mot polisens hantering av ett specifikt våldtäktsärende” och att polis därför fanns på plats under manifestationen.

Polisen har upprättat en anmälan om brott mot ordningslagen.

”Eftersom manifestationen inte hade något polistillstånd har polisen upprättat en anmälan om brott mot ordningslagen, ett brott som kan ge böter i påföljd.”

Markör

Historien är en markör på var Sverige befinner sig i dagsläget. Avståndet mellan den allmänna rättskänslan och lagstiftaren förefaller stort.

Under tider fortsätter det sexuella våldet mot kvinnor att accelerera. Under helgen rapporterades fyra anmälda våldtäkter i Värmland på mindre än ett dygn. Och under söndagskvällen anmäldes ytterligare ett våldtäktsförsök.