BRÄNDER. Bilar i Frölunda, Hjällbo, Eriksbo och i Göteborg samt i Kronogården i Trollhättan har stuckits i brand under kvällen, enligt flera medier. I en livesändning från Västra Frölunda berättar ett ögonvittne att minst 7-8 bilar har tänts på vid 21-tiden på kvällen. I Trollhättan rapporterades även upplopp och skadegörelse.

Filmen visar tjock svart rök som stiger mot himlen, just utanför det stora köpcentrat centralt på Frölunda Torg. Bilar brinner, minst 7-8 stycken samtidigt. Eldslågorna är kraftiga och bilarna som antänts står inte bredvid varandra utan det ser ut som om det har tänts på på flera ställen samtidigt, berättar ögonvittnet som filmar. Man hör skarpa knallar när däck exploderar. Det är strax efter 21.00, bara en stund efter att affärerna stängt, en vanlig måndagskväll i Göteborg. Så småningom kommer polis och brandkår till platsen.

Attacken ser ut att ha varit samstämd då det samtidigt har kommit in larm från fyra stadsdelar i Göteborg där bilar har tänts på. Maskerade ungdomar har setts springa från platserna, enligt vittnen som Aftonbladet pratat med.

– Vi har haft ett 20-tal larm under kvällen. Det kommer inte in några nya för tillfället, men vi hanterar fortfarande bränder i Hjällbo, Eriksbo och Frölunda. Vi har cirka 40 personer ute som jobbar med det, säger Johan Eklund, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten Storgöteborg, till TT.

Polisen kan inte utesluta att bränderna planerats och utförts organiserat.

Upplopp och bränder i Trollhättan

Enligt vittnen ska det vara maskerade ungdomar som är stökiga i Kronogården Trollhättan. På flera ställen har det brunnit, även bakom Kronanskolan. Hela området är avspärrat och det uppehåller sig en stor skara människor på Kronogårds torg. Ett vittne uppger att det varit omfattande skadegörelse på skolan och biblioteket, flera fönsterrutor är krossade.

Det smäller rejält när de brinnande bilarna exploderar. En halvtimma efter de första bilbränderna sattes även bilar på Lantmannavägen i brand. Hur många bilar som brinner där är oklart i nuläget, uppger polisen. En busslinje har ställts in på grund av oroligheterna.

Polis jobbar för att säkra området innan räddningstjänsten kan köra fram.

– Vi står nu vid en brytpunkt och avvaktar. Det vi vet är att däck, lastpallar och terräng brinner. Det skjuts även raketer och smällare, uppger Simon Willner, inre befäl hos räddningstjänsten, rapporterar GP.