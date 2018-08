Regeringar har stort inflytande över Sveriges utrikespolitik. Skulle den bli mer eller mindre balanserad om SD fick ökat inflytande och S mindre? Margot Wallström och Jimmie Åkesson har olika syn.

I en intervju har utrikesminister Margot Wallström (S) hävdat att det skulle få ”förödande konsekvenser” för svensk utrikespolitik om Sverigedemokraterna fick ökat inflytande över regeringen. Hon hänvisar till öppet försvar av Viktor Orbáns politik i Ungern som skäl.

Jimmie Åkesson kommenterar idag i Sundsvall, under hans valturné i Norrland, hennes uttalande.

– Just Margot Wallström har kanske inte visat sina främsta diplomatiska färdigheter under den här mandatperioden, utan har lyckats göra sig ovän med alla möjliga under sin tid som utrikesminister, säger Åkesson till Expressen.

– Vi har ett klart mer balanserat förhållandet till utrikespolitiska frågor än Socialdemokraterna, som har starka kopplingar till Socialistinternationalen, till islamistiska organisationer i Mellanöstern och annat som vi inte har. Det skulle göra det avsevärt mycket lättare för oss att sätta Sverige på kartan igen.

Expressen frågar om SD skulle ändra Sveriges position i Israelfrågan.

– Definitivt. Idag har vi en socialdemokrati som samarbetar med antisemitiska terrororganisationer, det är klart att det behövs en ny regering för att kunna få en mer balanserad syn i Mellanösternkonflikten, svarar Åkesson.