Den världskände danske akademikern Bjørn Lomborg presenterar statistik som visar att den area som brinner minskar över tid, inte ökar som klimatalarmister hoppas på.

– Varför blir det allt mindre skogsbränder i världen? Det är faktiskt så att ökad temperatur som en följd av klimatförändringar är en faktor som förklarar att det brinner mindre, skriver Lomborg.

– Det är intressant att se hur många som ”vill” se sina domedagsprofetior slå in, att global uppvärmning och högre temperaturer orsakar fler och fler bränder.

– Men statistiken visar att de har fel i det mest grundläggande antagandet, skogsbränderna blir inte större, utan färre. Sedan 1901 har människan kontinuerligt orsakat färre bränder tack vare bättre brandbekämpningen och skogsbruk.

Lomborg utvecklar slutsatserna: Why is wildfire burning less and less of the world?