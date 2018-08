Återhämtning i Syrien

Enligt FN-rapporten beror IS återhämtning främst på att de syriska kurderna fick andra prioriteringar än att bekämpa IS, och först i juni återupptog kampen med kraft igen.

IS har dock lyckats behålla sin organisatoriska disciplin. Abu-Bakr al-Baghdadi leder fortfarande gruppen. Säkerhets- och finansavdelningar är intakta, liksom invandrings- och logistikdelar. Nyhetskanalen Amaq är också fortsatt verksam, trots att propagandaproduktionen har försvagats.

Utpressning och hotell

IS bedöms komma att överleva under jorden i Syrien och Irak. Terrorgruppen finansierar sin verksamhet genom oljeförsäljning, utpressning, kidnappningar och påtvingad beskattning. IS har även lyckats infiltrera och investera pengar i affärsverksamheter som byggbolag, valutaväxling, jordbruksindustri, fiskodling och hotell, enligt FN-rapporten.

IS skickar pengar över gränserna genom kurirer, hawala-nätverk eller företag som erbjuder penningstransaktioner.