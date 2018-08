ISLAM. En muslimsk kvinna vägrar ta i hand, DO och AD ger henne rätt och hon får 40 000 i ersättning. Domen som går emot svenska värderingar kritiseras nu. Islamistiska aktivister som Rashid Musa och Fatima Doubakil finns i referensgruppen på DO.

”Så muslimska idéer om könsseparatism trumfar svenska värderingar om det förkastliga i att göra skillnad mellan könen. Problematisk dom.” kommenterar riksdagskandidat Ann Heberlein (M) i en tweet.

Hur stor påverkan bör ”det muslimska civilsamhället” ha på svenska myndigheter? frågar sig flera. I myndighetens referensgrupp finns nämligen flera kända islamistiska aktivister som förespråkar sharialagar och könsegregering.

Rashid Musa, ordförande för Sveriges unga muslimer, SUM, finns med i referensgruppen. SUM förlorade sitt statliga stöd 2016 för att ha haft samröre med islamister och jihadistiska hatpredikanter. Rashid Musa vill att sharialagar bör råda. Aktivisten Fatima Doubakil är emot att terrorresor kriminaliseras.

Terrorforskaren Magnus Norell har beskrivit professionaliseringen av de muslimska organisationerna för att få inflytande och skattemedel i sin rapport om Muslimska brödraskapet, världens största islamistiska organisations svenska gren. Svenska skattepengar har strömmat till islamister under lång tid genom bland annat islamofobigreppet, samt genom att framställa muslimer som offer för förtryck. Bland organisationerna han nämner finns Ibn Rushd och Sveriges unga muslimer, som båda medverkar i referensgruppen.

Diskriminering enligt DO

I det aktuella DO-fallet avbröt ett tolkföretag i Uppsala en rekrytering när en kvinna med hänvisning till islam vägrade ta en manlig företrädare i hand. I stället hälsade kvinnan genom att lägga en hand mot sitt bröst. Att företaget inte accepterade detta är diskriminering menar DO. Arbetsdomstolen går nu på DO:s linje. En arbetsgivare kan kräva likabehandling vid hälsning, men att kräva just handskakning är att gå för långt.