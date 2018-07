Branden fortsatte att härja i industribyggnaden under natten och räddningstjänsten var under måndagsförmiddagen kvar med ett 40-tal brandmän. Vid 13-tiden hade man branden under kontroll och uppgav att det inte fanns någon spridningsrisk, men att det fortfarande blossade upp ibland bland rasmassorna.

En förundersökning gällande mordbrand har inletts och polisen kommer att spärra av platsen för teknisk undersökning när räddningstjänsten är klara på platsen.