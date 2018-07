EUROPA. Dramat i Medelhavet fortsätter. Libyen säger tydligt nej till EU:s förslag om asylprocess-center i sitt land. Samtidigt har Spaniens socialistregerings öppning som ny ingångshamn till Europa orsakat en dramatisk ökning av migranter.

Efter att Italiens nya regering har satt ner foten har diskussionerna om vad EU tänker göra åt migrantsituationen tagit ny fart. Ett av förslagen som bearbetas är att ha uppsamlingscenter, bland annat i Libyen. Men den libyska premiärministern Fayez al-Sarraj har sagt klart nej till EU:s förslag om asylprocess-center i sitt land.

– Vi är strikt emot EU:s förslag att officiellt placera illegala migranter som inte längre är önskade i EU i vårt land, säger han enligt The Telegraph.

Egypten, Marocko and Tunisien som också tillfrågats av EU har redan sagt nej till sådana centra.

Fayez al-Sarra fortsätter:

– Vi kommer inte heller att säga ja till några uppgörelser med EU-pengar om att ta emot mer illegala migranter.

Sarraj menar att de europeiska ledarna istället borde sätta press på migranternas ursprungsländer för att stoppa dem från att gå ombord och göra överfarten från första början. De flesta migranterna kommer från Mellanöstern, Afrika och Sydasien.

Spanien ny pull-magnet

Under tiden har migrantbåtarna fortsatt komma. Och då Italien som varit den första hamnen under lång tid vägrar fortsätta har Spanien börjat ta emot båtar. Spaniens nya socialistregerings hållning har dramatiskt ökat attraktiviten för landet som mottagarhamn in i Europa.

Bara förra helgen uppges landet ha tagit emot 1200 migranter som plockats upp av 48 båtar på Medelhavet. Dessa får ta emot hjälp som inte ens tillhandahålls spanska medborgare, uppger Voice of Europe. Bland de upplockade migranterna fördes en kvinna som skulle föda med helikopter till ett sjukhus, bara för att konstatera att hon inte skulle föda än. Andra migranter med varierande frakturer och skador togs till lokala hälsocentra.

Sedan juni har antalet illegala migranter som korsat Medelhavet till Spanien varit över 10 000. Med den takten kommer siffran sannolikt att överstiga 20 000 innan augusti månads slut.