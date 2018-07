BRÄNDERNA. Polska brandmänskonvojen som bistår Sverige hälsas som befriare. Men politiker som hoppas sola sig i glansen av internationell krisberedskap och handlingskraft har en räkning att vänta. Underlåtenheten att satsa på Sveriges beredskap kommer att kosta mångmiljonbelopp.

Den polska konvojen med 44 brandbilar och 140 brandmän hälsas rättmätigt som hjältar när de åker norrut genom landet för att hjälpa till att släcka bränder. Det svenska folket möter dem på sin väg med lättad gråt, polska flaggor och tackskyltar på polska, vilket för tankarna till ett invaderat land som hälsar befriare. De polska brandmännens konvoj förmedlar handlingskraft, kompetens och hopp.

Styrande politiker och några tidningars ledarsidor försöker sola sig i deras handlingskraft och att framhäva hur bra det är med EU-samarbetet. Men det tar inte bort fokus på vanstyret som sker. Regeringens särskilda utredare för Västmanlandsbranden, Aud Sjökvist, kom nyligen med svidande kritik. Svensk räddningstjänst har nedrustats under lång tid, krisberedskapen är under all kritik och lärdomar från tidigare kriser har inte tagits tillvara.

– Jag förlorade tron på krisberedskapen, om det blir en riktig kris då ska man inte räkna med att samhället fixar att hjälpa, säger Sjökvist till Svt. Sämre beredskap än 2014

Sjökvist hänvisar till en rapport från Brandmännens Riksförbund som presenterades under årets Almedalsvecka. – De sa att det fattas 2 500 deltidsbrandmän och de har kommit fram till att sedan 2003 har man skurit ned på räddningstjänsten med en osthyvelprincip så att vi har en sämre beredskap än bara 2014 när det brann i Västmanland, säger Aud Sjökvist till Expressen.