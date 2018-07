NORRTÄLJE. Affärskvinnan brukade ta internationella gäster till Norrtälje för att njuta av idyllisk atmosfär. Den här gången kastades hon och hennes vän ut ur en arabisk mans affär under en ström av skrik om att judar inte får existera. – Dagen förstördes och min vän bara grät hejdlöst utanför, säger kvinnan som kommer att polisanmäla händelsen.

Kvinnan, som vill vara anonym, har judisk bakgrund och har bott i Sverige och drivit en verksamhet i centrala Stockholm under 40 år. Hon brukade ta sina gäster till den mest pittoreska plats hon visste, Norrtälje, med gågator, småbutiker och cafeer vid havet. Efter att ha strosat runt under tisdagen med en vän från Tyskland, en ung kvinna, fick de lust att gå in i en butik som hade dekaler och vykort i fönstren. När de gick in fick de se att affärsinnehavaren, en man med Mellanöstern-utseende, hade en stor poster över disken föreställande två flaggor, en israelisk och en amerikansk samt två stiliserade pojkar som urinerade på flaggorna.

– Det var fruktansvärt, hatpropaganda helt öppet för alla som kom in i affären. Illa till mods frågade jag lugnt varför han hade en sådan bild.

Då började mannen skrika på engelska, uppger kvinnan för Samtiden.

– Därför att jag hatar judar, hatar Israel, jävla judar och amerikaner, är ni också judar, ut ur min affär. Ni har ingen rätt att existera på denna jord, ni ska bli mördade, skrek han, enligt kvinnan.

Hon stod kvar lugnt, medan okvädningsord och hat vällde mot dem, medan hennes yngre vän skräckslagen rusade ut ur affären.

– Hade jag varit ensam hade han angripit mig fysiskt, det är jag säker på, för han var så aggressiv, berättar kvinnan.

”Inte rätt att leva”

Den uppeldade mannen sade också upprepade gånger ”Försvinn ut ur min affär, annars dödar jag dig” berättar kvinnan, och svarade ”Nej, det kommer du inte att göra”.

– Då sa han: ”Detta är Sverige och jag kan säga och göra vad jag vill.”

Sedan skrek han riktigt högt: F*cking judar. Ni har ingen rätt att leva på den här planeten.”

Då gick hon också ut, skakad, utan att svara någonting.

– Min gäst utanför var mycket rädd och ledsen, hon ville åka hem till Tyskland. Där får man också vara försiktig, för att inte råka ut för antisemitism. Men att jag skulle drabbas av detta i Sverige, i det idylliska Norrtälje, det trodde jag inte.

Drar turister

Hon berättar att eftersom hon är en internationell affärskvinna och reser mycket har hon många kontakter som kommer till Sverige. Många är välbärgade och har spenderat pengar i Norrtälje.

– Ska en stad bemöda sig att locka turister och sedan ska turisterna utsättas för sådant här? Vad hade vi gjort honom? säger kvinnan.

Hon kontaktade kommunen och hänvisades till turistbolaget, men fick ingen riktig respons. Idag kommer hon att polisanmäla, uppger hon.

Drog inför rätta

Det är inte första gången hon råkar illa ut. En kvinna kom in i hennes affärsverksamhet för en tid sedan och ropade hotfullt om judar.

– Jag tog henne till domstol och vann, konstaterar kvinnan.

Det börjar kännas alltmer obehagligt i Sverige, menar kvinnan.

– Jag flyttar härifrån, jag flyttar till Israel. Vem vill ha sådana landsmän, de tar över mer och mer.