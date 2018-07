EUROPA. Efter att Italien vägrat ta emot migrantfartygen har en gigantisk flaskhals bildats i Libyen. 700 000 migranter väntar nu på att korsa Medelhavet mot Europa. Samtidigt kommer uppgifter på att smugglare tjänar 70 miljarder kronor per år på hanteringen.

Problemen med smuggelresorna i Medelhavet eskalerar. Trafiken når nya toppar i år och i spåren följer fler dödsoffer. Bara denna vecka har 300 personer omkommit vid överfarten. Italiens nya regering har ändrat landets hållning och i ett slag gjort slut på att låta migrantbåtar lägga till i sina hamnar. Det har gjort så att en flaskhals bildats på 700 000 migranter som väntar i Libyen, enligt Daily Mail.

Uppgifterna kommer från brittiska rikskrim, NCA, som arbetar mot organiserad brottslighet och människohandel. NCA framkommer även med nya uppgifter om de enorma pengar som är involverade i smuggelresorna.

Enligt beräkningar tjänar smugglarna sammanlagt 6 miljarder pund per år, vilket motsvarar cirka 70 miljarder svenska kronor. En enda båt från Afrika till Europa kan inbringa upp till 300 000 pund, alltså runt 3,5 miljoner svenska kronor.

Sammanbrott

Tom Dowdall, NCA, varnar nu för en ”härdsmälta” i Libyen på grund av Italiens nya policy. Han berättar om nya hänsynslösa sätt att transportera migranter för att undvika upptäckt.

– Organiserade kriminella gäng lastar in människor i lastbilar för att föras genom Frankrike och in i Storbritannien. Det finns anpassade gömställen i bak, ett område för sex till åtta människor, med igensvetsade falska dörrar och gömställen i form av kistor. Medskyldiga lastbilschaufförer tjänar på detta sätt upp till 2 000 pund per migrant, säger Dowdall.