SÄKERHETSPOLITIK. Ett av Försvarsmaktens signalspaningsplan har visat sig vara aktivt i Medelhavet under den gånga veckan. Försvarsmakten och Försvarets Radioanstalt är förtegna om händelsen men meddelar att det inte är första gången som man skickar spaningsplan söderut för att samla information.

Det var bloggen The Aviationist som först snappade upp händelsen och som ställde frågan på Twitter vad svenska signalspaningsflygplan gjorde såpass långt hemifrån. Det har visat sig röra sig om ett av Försvarsmaktens två stycken S 102B, som är en modifierad variant av Gulfstream G4 S. Planet kallas ofta för korpen och har Linköping som hemmabas men leds från Skaraborgs flygflottilj F7 i Såtenäs. Flygplanen flygs av Försvarsmakten men bedriver signalspaning åt Försvarets Radioanstalt (FRA)

”Det där är inget konstigt, den har varit i Medelhavet förut”

Flera av flygplanets flygningar kunde spåras via att följa flygplanets transponder. Det hela började under måndagen men har kommit att fortsätta under veckans lopp. Utgångspunkten för flygningarna har var den cypriotiska huvudstaden Larnaca. När FRA får möjligheten att kommentera händelsen är man förtegen men säger följande:

– Det där är inget konstigt, den har varit i Medelhavet förut, säger Fredrik Wallin, talesperson för FRA. Han tillägger: Vi flyger med våra plan och helikoptrar året runt, dygnet runt, både i Sverige, närområdet och internationellt. Men exakt vad vi gör under flygningarna är inget vi kan kommentera öppet. Det råder operativ sekretess.

Målet är att spana på andra länders utrustning

Genom att snappa upp signaler från andra länders utrustning kan flygplanen samla information om radar, navigeringsutrustning och vapensystem vilket den svenska försvarsmakten hoppas kunna nyttja på hemmaplan. Korpen har kommit att bli viktiga verktyg för det svenska försvaret och användes bland annat vid insatserna i Libyen 2011. Kriget i Syrien innebär att många aktörer testar nya vapensystem för att se hur effektiva det är. Då uppstår även ett oemotståndligt tillfälle för underrättelsetjänster att samla in information om hur långt andra länder har kommit i utvecklingen av ny utrustning.