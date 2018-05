Den tyske historikern och journalisten Michael Hesemann stängdes nyligen av från Facebook i trettio dagar för att han vågade yttra en sanning som inte är politiskt korrekt, nämligen att ”islam inte är en del av landets historia, utan vi är försvaret mot islam”.

Så här skrev han:

”Islam har alltid bara spelat en roll det kristna västerlandets 1700-åriga historia: rollen som Damokles svärd som hänger över oss, hotet om barbariet mot vilket vi måste ena oss och slåss. I den bemärkelsen är inte islam en del av Tysklands historia, utan vi är försvaret mot islam.”

Vad vet Facebooks övervakare om historia? Vad vet de om islam? Är bolaget verkligen kvalificerat att avgöra i sådana frågor? Hm… Med stor sannolikhet är det den politiska korrektheten snarare än den historiska korrektheten som vägleder Facebook.

Jag har själv råkat ut för Facebooks partiska policy. Jag blev avstängd i ett dygn efter att jag länkat till en krönika jag skrivit som handlade om invandrares överrepresentation i gruppvåldtäkter.

Men jag misstänker att i många fall är det inte innehållet som får Facebook att reagera, utan anmälare. Om tillräckligt många anmäler en postning, så ryker den och kontot riskerar att stängas av. Detta är till vänsterns fördel, för det är framför allt där som anmälningsbeteendet finns. Högern är mer benägen att resonera: ”Om du inte gillar det, läst inte.”

Men låt oss titta på sakfrågan: är islam en del av Tyskland historia? Nej, Tyskland har aldrig varit ett islamiskt land och islam har aldrig haft någon betydelse för tysk kultur. Om det är någon religion som har en plats i den tyska kulturen så är det kristendomen.

Att Hesemann behövde säga något så självklart beror på att Christian Wulff, Tysklands före detta president, tidigare deklarerat att ”islam tillhör Tyskland”, och fått medhåll av förbundskansler Angela Merkel.

Före Hesemann hade dock kristdemokraten Horst Seehofer redan bestridit påståendet. ”Nej, islam tillhör inte Tyskland”, sa han till tidningen Frankfurter Allgemeine. ”Vårt särdrag är kristendom. Men muslimerna som bor med oss tillhör Tyskland”.

Nu är jag ateist och propagerar inte för någon tro, jag bara konstaterar att den tyska kulturen, ja, den europeiska kulturen i sin helhet, snarare står på kristen grund. Jag kan också konstatera att kristendomen är väldigt annorlunda än islam och lättare att förena med sekularism.

Det finns dock en viss sanning i att islam har haft betydelse för den europeiska identiteten. Hotet från islam har varit något som förenat européer och fått dem att känna samhörighet. Det tidigaste belägget för något som kan ha varit en europeisk gemenskapsupplevelse finns i en tidig medeltida text om slaget vid Poitiers 732, där Karl Martell, Karl den stores farfar, med en frankisk armé slog tillbaka de muslimska erövrarna. Efter sjudagarsslaget, heter det, vände ”europenses” tillbaka till sina hembygder. De kom från olika länder och tala olika språk, men de var européer och hade därför ett gemensamt intresse av att försvara sig mot islam.

Under antiken och medeltiden föreställde man sig att världen var uppdelad i tre världsdelar: Asien, Afrika och Europa. När islam på 700-talet krossade kristendomen i Asien och Afrika blev Europa den kristna kontinenten. Europa och kristenheten, europé och kristen blev synonymer. Flamländaren Abraham Ortels (1527-1598) är mest känd för att ha gett ut vad som anses vara världens första kartbok. I Ortels Thesaurus geographicus, ett uppslagsverk över geografiska namn från 1578, hittar man under uppslagsordet ”kristen” förklaringen ”vide Europaei”, och under ”Europa” står det ”hodie Christianorum regnum… Europaei Christianos vocant semet ipsos”. Alltså Europa är det kristna riket och ”européerna kallar varandra kristna”.

I Europas historia har vi haft både kätteri och hädelse. Människor som uttryckte fel trosuppfattningar eller vanvördiga saker kunde råka illa ut. Nuförtiden kan man dock säga vad som helst om kristendomen. Det som man inte får häda mot är i stället islam. Då kallas det dock inte hädelse, utan ”islamofobi”. Och vänstern, som gärna pissar på Kristus, blir plötsligt väldigt from när det kommer till islam.

Detta är mycket märkligt. För islam är inte ens en omtyckt religion i Europa. Det är faktiskt den religion som européer tycker minst om. En majoritet av européerna vill till och med stoppa all islamisk invandring, visade en undersökning utförd av brittiska Chatham House 2017.

Islams lagar om hädelse, om vad man får säga eller inte, har blivit en del av etablissemangets politiska korrekthet i väst.

Den 15 april uppmärksammade journalisten Nuri Kino något på Facebook – en lärobok om religion för årsbok 7 citerade punkbandet Ebba Gröns låt ”Häng Gud” i avsnittet om Jesus. I boken fanns också en bild som föreställde en skrikande ”zombie” på ett kors. Här är ett citat ur låten från 1979:

Gud e fascist

Gud e rasist

För gud gillar inte fattiga

O gud gillar inte svartingar

O inte fan gillar han dej

Han har glömt dig för länge sen

Frågan är: skulle man i en svensk lärobok i religion kunna publicera Lars Vilks teckning av profeten Muhammed som rondellhund? Troligen inte. För det är inte islamiskt korrekt och därför inte politiskt korrekt.