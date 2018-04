YTTRE PÅVERKAN. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) slår nu larm om att främmande makter samlar in namn på svenskar som man tror går att påverka under valåret. Bland annat riktar man in sig på människor som reagerar på sensationell rapportering i sociala medier och analyserar vilka grupper man kan nå.

De senaste åren har diverse påverkningskampanjer i anslutning till stora val varit på tapeten. Nu senast har en stor skandal briserat om Facebooks datainsamling och hur data hamnade i händerna på företag som erbjöd partier möjligheten att påverka valutgången i bland annat det amerikanska valet. Facebooks grundare och VD, Mark Zuckerberg har i veckan fått svara på frågor i amerikanska senaten om hur allt detta kunde hända. I härvan beräknades att 55 000 svenskar berördes av dataläckan.

Främmande makter i farten

Nu oroar sig MSB för att utländska stater försöker sig på något liknande i Sverige. Genom att gilla och klicka på olika länkar riskerar man att hamna i ett register där ens uppgifter sparas för framtida påverkningskampanjer.

– Om du ser en nyhet som gör dig så arg att du vill springa till valurnan, då ska du, innan du gör det, börja tänka efter: Vem är avsändaren? Varifrån kommer den här informationen? Vem är det som vill få mig att känna mig på det här sättet? Säger Mikael Tofvesson, operativ chef för MSB:s organisation för valet.

MSB vill inte peka ut någon specifik aktör i nuläget men har tidigare varnat för en rysk påverkanskampanj efter att flera andra länders underrättelsetjänster pekat ut Ryssland som aktör i samband med sina egna valrörelser.

Går inte att utesluta försöka att påverka valet

På MSB:s egen hemsida berättar man mer om sin egen roll i att säkerhetsställa att valet i september går rätt till. Bland annat rapporterar man att man inte kan utesluta påverkansoperationer såsom it-attacker, falsk information och ryktesspridning. För att möta hotet har man tagit fram en lägesbild och kommer att utbilda aktörer för att upptäcka och motverka diverse aktioner. Man kommer inneha en höjd beredskap och målet är att arbeta med andra aktörer för att gemensamt kunna möta eventuella hot.