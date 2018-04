– Tyvärr är det inte så ovanligt för personer som kommer från Nigeria. Majoriteten har erfarenhet av voodoo, säger Lisa Green, regionskoordinator mot människohandel på kompetenscentrum för sexuella tjänster i Malmö.

Hon har träffat många kvinnor som blivit utsatta för människohandel och som tvingats till prostitution. Av de kvinnor som nu får hjälp i Malmö är majoriteten från Rumänien och Nigeria.

Hålla offret under kontroll

– Det handlar om att förmå offret att betala sin skuld och det är ett sätt att hålla offret i kontroll. Det är en del av deras utsatta belägenhet. De blir lätta att utnyttja, säger Helena Ljunggren som är åklagare i ett av fallen.

Åtalet gäller två fall som hänger ihop med varandra där kvinnor från just Nigeria ska ha dragits in i sexhandel via voodoo.

– För de som tror på voodoo blir det en sanning. Det blir ett oerhört produktivt sätt att få människor att lyda och det är vanligtvis en person i maktposition som inte går att ifrågasätta som använder voodoo, säger Lisa Green.

Svårt att lämna

Lisa Green förklarar att det är extremt svårt att hjälpa kvinnorna att lämna prostitutionen, dels för att rätt kunskap saknas på centret, men även för att kvinnorna är övertygade om att medlemmar i deras familj kommer att drabbas av voodoo-förbannelser om de inte lyder sina hallickar. Därför väljer en del prostituerade själva att återvända, av skräck för vad som kommer hända deras familjemedlemmar.

– Det är lätt för mig att säga: Det är ingen i din familj som kommer att råka illa ut om du inte lyder. Men kvinnorna tror ju på detta. De kan få en samtalskontakt och komma på andra tankar, men sedan kan de ju ändå återvända för att de har en skuld kvar, säger Lisa Green.

De misstänkta sitter häktade.