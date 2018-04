Säkerhetspolisen genomförde under måndagsmorgonen med stöd av Polismyndigheten insatser på flera platser i landet. Personerna har gripits efter tillslag på flera platser i norra Sverige och i Akalla i nordvästra Stockholmsområdet. Flera andra personer har hämtats till förhör. Enligt Säkerhetspolisen har man haft övervakning på de misstänkta personerna under en tid. Efter beslut av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål har tre personer anhållits misstänkta för förberedelse till terroristbrott.

Säkerhetspolisen uppger att de har följt de misstänkta personerna under en längre tid och har förberett sig på tillslaget.

– Vi har flera som har tagits in till förhör just nu. Sedan får utredningen visa om det kan vara ytterligare fler som kan vara intressanta i det hela, säger Säpos presschef Karl Melin.

Polisen slog till i en gryningsräd mot de misstänkta personerna. Vid 04.30-tiden väcktes boende av en kraftig smäll, följt av skrikande personer och hundskall i lägenhetshuset i Akalla, enligt vittnen.

Beslag

Säkerhetspolisen gjorde flera beslag i samband med insatsen på måndagen. Säpos presschef Karl Mellin uppger att bland annat teknik har beslagtagits som man nu ”jobbar brett med”.

Karl Melin utesluter inte att fler kan komma att misstänkas i ärendet.

– Förberedelser har pågått under en tid, men i nuläget har vi inga indikationer på något planerat terrorbrott de närmsta dagarna, säger han.

Förundersökningen bedrivs av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare. Förundersökningssekretess råder i ärendet.