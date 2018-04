POLISKRISEN. Såhär i valtider har förslagen och satsningarna börjat hagla tätt. Regeringen lovar nu 200 miljoner kronor extra till polisen i vårbudgeten för att köpa in ny utrustning och öka förmågan att utreda sexualbrott. Men satsningen kritiseras för att inte göra något åt polisers låga löner som målas fram ett av de stora hindren för att locka folk till ordningsmakten.

Satsningen är tänkt att tidigarelägga inköp av skyddsvästar, förstärkningsvapen och kroppsburna kameror. Något som länge inom polisen har ansetts som ett behov. Tidigare har det lyfts hård kritik mot bristen på förstärkningsvapen och säkerhetsutrustning för att kunna hantera en kris eller ett terrordåd. Tanken är att satsningen också ska gå till att öka polisens möjligheter att utreda sexualbrott något som kommer i efterdyningarna av metoo förra hösten.

”Långt ifrån alla poliser i yttre tjänst har en personlig skyddsutrustning. Vi har stora problem med västar och ballistiska hjälmar som är i fel storlek eller som har dålig passform. Alla insatser som kan öka skyddet för poliser är därför välkommet”, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz i en skriftlig kommentar.

Oppositionen kritisk

– Många poliser lämnar och vi har för få som vill bli poliser. Då är det beklagligt att regeringen inte presenterar en särskilt riktad lönesatsning på svensk polis. Det är välkommet med en extrasatsning på utrustning, men om vi ska lösa poliskrisen så måste regeringen inse att vi behöver göra en riktad lönesatsning, säger partiets talesperson Tomas Tobé (M).

Regeringen har under lång tid fått kritik för att man inte har tagit poliskrisen seriöst. Under lång tid försvarade man den hårt kritiserade tidigare rikspolischef Dan Eliasson och problemen inom poliskåren har fördjupats under mandatperioden. Regeringen har utlovat 10 000 nya poliser fram till år 2024 men utan höjda arbetsvillkor och högre löner är det oklart hur man skall locka fler till yrket. Samtidigt lämnar många poliser myndigheten och som Samtiden tidigare har rapporterat om står många utbildningsplatser tomma.