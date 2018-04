SALA. Striden handlar om hur många muslimska män som bad i klassrummet samt hur många minuter skoleleverna tvingades vänta utanför klassrummet på grund av en lärare, som bad om ursäkt för att man störde bönen. Kommunpolitiker, skola och lokaltidning står upp tillsammans och hävdar att barn, föräldrar och insändarskribent sprider falska uppgifter.

Bönestunden i Salaskolan har drivit upp en storm. Det var i fredags som en insändare publicerades i Sala Allehanda där en privatperson frågar sig om skolan har blivit en moské och krävde svar från politikerna, vilket Samtiden skrev om. Det var efter att Möklinta kyrkskola låtit en halvklass skolelever vänta medan fyra män hade muslimsk bönestund i klassrummet.

Sala Allhanda menar nu att insändaren spridit falska rykten och ber om ursäkt för att ha publicerat den. Samtidigt ignoreras föräldrar till en av pojkarna som var med, när de står fast vid att uppgifterna stämmer.

– Rektorn och kommunalrådet far med osanning. Det var visst fyra muslimska män som bad i klassrummet och barnen fick vänta minst tio minuter. Läraren bad dessutom männen om ursäkt för att de störde, säger Mikael Eriksson, pappa till 12-årige sonen som var med. Han och mamman Helena Västlund har anmält händelsen till Skolinspektionen.

”Bara en person”

Kommunalrådet Carola Gunnarsson (C) kallade uppgifterna i insändaren för fake news under fredagen och kanslichefen sa att det enligt hans uppgifter bara var en person som haft bönestund, en muslimsk praktikant, som fått tillstånd att be i klassrummet. Samt att skoleleverna hade fått vänta utanför i högst ett par minuter.

Fyra män

Men Mikael Eriksson, Helena Västlund och den 12-årige sonen berättar för Samtiden om den aktuella onsdagen före påsklovet.

– Där låg fyra män på golvet och bad, intygar pojken.

En kvinna låg i kuddrummet bredvid och bad, berättar han.

– Vår son kollade på skolklockan och det rörde sig om minst tio minuter, kanske en kvart, som de fick vänta utanför, säger Mikael Eriksson.

– Barnen kan räkna och de kan klockan. De vet om det var en eller fyra män där. Det här är absurt, säger Helena Västlund.

Sa förlåt

När läraren kom dit, strax efter barnen, sa läraren förlåt till männen för att han och eleverna hade stört bönen, enligt pojken och hans föräldrar.

– Läraren bad så mycket om ursäkt och tog med barnen ut ur klassrummet för att vänta utanför tills männen var klara, säger Mikael Eriksson.

Måste be

Medan eleverna och läraren väntade opponerade sig flera av barnen.

– Läraren hade då sagt att muslimer har speciella tider på dygnet som de måste be på och att därför måste ni elever vänta, säger Mikael Eriksson.

Pojken hade kommit hem upprörd och berättat om händelsen.

– Barnen reagerar ju, de har mycket åsikter om orättvisor och min son kände att det här inte var rätt, säger Helena Västling.

Inte på rast

Mikael Eriksson konstaterar att det inte heller stämmer med det som rektorn och skolan hävdat, att bönestunden skedde på en rast eftersom bönen höll på när lektionen redan hade börjat.

– Eleverna fick tio minuter av sin tid förlorad, kanske ännu längre. Istället står läraren och ber om ursäkt. Vi vet inte vilka de andra männen är. Detta är olustigt. Så här ska det inte gå till.

Tidningen ber om ursäkt

En dag senare har Sala Allehanda lagt sig platt. Daniel Nordström, chefredaktör och ansvarig utgivare ber om ursäkt, både i en nyhetsartikel samt på sin blogg, för att ha publicerat insändaren. ”Här har vi publicerat falsarier, vilket är allvarligt. Jag ber om ursäkt för det. Vi ska se till att det inte sker igen”, skriver han, samt att ”Denna insändare används nu som ett slagträ av rasister, vilket är beklagligt.”

Mikael Eriksson kontaktar då Daniel Nordström och undrar varför det hans son och andra elever berättat inte ska tas hänsyn till.

– Jag fick inget svar. De går bara ut nu med att det är lögn och att ord står mot ord. De hävdar ju då att barnen ljuger. Detta är sanslöst! Folk är arga, hävdar han och säger att telefonen har ringt hela helgen om detta.

Bara detaljer skiljer

En läsare har kommenterat Sala Allehandas artikel om insändaren:

”Men i sak har, som jag förstår det, två lokaler i skolan utnyttjats för bönestunder på dagtid när det pågår lektioner. I sakfrågan framgår vidare att en lärare ville använda ett klassrum där det pågick bön.

Som jag förstår är det bara detaljer som skiljer insändaren från skolans version. Hur kan det vara befogat att kalla insändaren för ”falska uppgifter” och ”falsarier” givet helheten?”