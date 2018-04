Förra året den 7 april strax före kl 15 kapades en lastbil av en 39–årig uzbekisk islamist som körde ihjäl fem personer och skadade 15 på Drottninggatan i Stockholm.

Denna årsdag nämner vi inte terroristens namn. Fokus borde inte ligga där, utan på de som drabbades av vansinnesdådet. Vi minns dem som fick sätta livet till för extrem islamism.

Terrorattackens första dödsoffer blev belgiska turisten Maïlys Dereymaeker, 31. Hon befann sig vid korsningen Olof Palmes gata och Drottninggatan där hon skulle möta vänner. Men hon mejades ner av lastbilen och fick så svåra skador att hon dog. Hon var psykolog och bodde i Halle söder om Bryssel med sin 1,5-årige son. En vän säger att hennes stora intresse var musik och hon spelade i en ensemble i Halle.

11-åriga Ebba Åkerlund hade just pratat med sin mamma i telefon och bestämt att de skulle ses vid T-centralen när hon träffades av lastbilen i hög fart. Via TV4 skickade Ebbas familj en hälsning till svenska folket veckan efter terrordådet: ”Av hela vårt hjärta tackar vi svenska folket för all den värme och kärlek ni givit oss i en tid av förtvivlan och smärta. Vi behöver lugn och ro för att bearbeta vår sorg och ber om förståelse för att vi behöver göra det ifred.” Ebba Åkerlund var elev på skolan Campus Manilla på Djurgården.

Också britten Chris Bevington, 41, mötte döden på Drottninggatan. Han var chef inom Spotify och bodde i Stockholm sedan tio år tillsammans med sin fru och son. Enligt vittnen på plats blev hans unga son vittne till att hans pappa blev påkörd. Spotifys grundare Daniel Ek uttrycker smärtan över sin mördade vän och kollega: ”Chris har varit en del av vårt gäng i över fem år. Han hade en mycket stor betydelse, inte bara för företaget utan även för de som hade privilegiet att lära känna honom och arbeta med honom. Det finns inte ord för hur saknad han är och hur sorgsna vi är över att ha förlorat honom.”

Pensionerade läraren Lena Wahlberg, 69, skulle gå på trädgårdsmässan i Älvsjö tillsammans med vänner när hon dödades av lastbilen. Hon bodde med sin man i Ljungskile på västkusten. Hennes lillebror berättar för Aftonbladet att Lena Wahlberg arbetat som lärare hela sitt yrkesliv. Maken sa efter dådet, ”Det var en obeskrivlig chock. Vi har varit vänner i över 30 år, umgåtts så mycket och så slås allt det sönder på bara en sekund”.

Läraren och kommunpolitikern Marie Kide, 66, blev lastbilsattackens femte offer. Hon avled tre veckor efter dådet av sina skador. Hon satt i Trollhättans utbildningsnämnd för Miljöpartiet och var anställd som lärare i kommunen. ”Marie lämnar ett stort tomrum efter sig. Vi saknar henne djupt. Våra tankar är med Maries familj i denna svåra stund”, skriver partiet i ett pressmeddelande på kommunens hemsida. Skolan som Marie Kide arbetade på höll en minnesstund för sin kollega efter dödsbudet.

Många undkom döden med knapp marginal när terroristen körde i hög fart längst Drottninggatan innan han rammade lastbilen in i hörnet av Åhléns City. Ett 15-tal personer skadades.