STOCKHOLM. ”Det ser inte bra ut”, säger expert om avtal som ger Abu Dhabi-ägt fastighetsbolag tillgång till kommunens tjänstemän mot ett angivet pris och gemensam aktivitet.

Sturegallerian i centrala Stockholm ägs numera av Abu Dhabi via bolaget ADIA, som tecknat avtal med Stockholms stads marknadsföringsbolag Invest Stockholm Business Region. Det handlar om ett ”partnerskap” för 200 000 kronor per år. För detta får Abu Dhabi ”medverka i ett nätverk för vd och höga tjänstemän i Stockholms stad förslagsvis genom en gemensam studieresa under avtalsperioden.”

– Det ser inte bra ut. Det ger ett intryck att myndigheten riskerar att vara partisk, säger Patrik Bremdal, lektor i offentlig rätt vid Uppsala universitet till Svenska Dagbladet.

– Om någon har ett ärende hos kommunen och samtidigt betalar en massa pengar och får åka på studieresa med tjänstemännen, då blir det en jävssituation helt enkelt.

Råder svensk rättskultur eller gör Mellanösterns mut- och mygelkultur insteg, som en del i integrationspolitiken?