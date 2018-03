MALMÖ. Två av tonåringarna som misstänks för att ha deltagit i gruppvåldtäkten i LIndängen den 3 februari har begärts häktade. Totalt misstänks nu sju personer för inblandning i övergreppet. Två av dem är bara 13 år.

Fittjafallet med sina makabra detaljer förskräckte, med så många som 20 förövare som deltog eller tittade på i den grova gruppvåldtäkten som pågick i timmar. Men det ser ut som om efterföljande liknande fall fortsätter komma slag i slag. Därtill att förövarna har extremt låg ålder.

Sju tonåringar misstänks för att ha drogat och gruppvåldtagit en vuxen kvinna under tio timmar. En 15-årig pojke anhölls under onsdagen misstänkt för att ha deltagit i den grova våldtäkten av en vuxen kvinna i en samlingslokal på LIndängen i Malmö den 3 februari. Enligt Sydsvenskan hämtades pojken till förhör under dagtid och anhölls senare under onsdagskvällen av åklagare. Han är alltså den sjunde som misstänks för den grova våldtäkten. Polisen har tidigare uppgett att kvinnan som våldtagits ska ha drogats.

Tio timmar

En 15-åring och en 16-åring har redan begärts häktade misstänkta för grov våldtäkt. Enligt häktningsframställan ska de ha utfört en grov våldtäkt som pågått från kl 23 fredagen den 2 februari till kl 9 dagen därpå, alltså i tio timmar. En av de misstänkta bor själv i närheten av lokalen där våldtäkten inträffade.

Totalt hördes sex misstänkta våldtäktsmän av polis under tisdagen. Två av de fyra pojkar som anhölls under tisdagen har släppts, men är fortsatt misstänkta. Till skillnad från deras äldre kamrater har polis och åklagare ingen möjlighet att frihetsberöva dem. Detta eftersom de är bara är 13 år. De kan därmed varken frihetsberövas eller dömas utan har överlämnats till socialtjänsten.

Polisen kommer att fortsätta utreda pojkarna för att få klarlagt om de är skyldiga men domstolen har ingen rätt att straffa dem.

Grova brott och mycket unga förövare

Fallet anses extremt eftersom det rör sig ett sexualbrott med så många gärningsmän och eftersom de misstänkta förövarna är så unga.

Catharina Finne, enhetschef på socialtjänsten Innerstaden, ombeds kommentera generellt hur hon ser på att så unga personer misstänks för grov våldtäkt.

– Att jag blir jättebekymrad. Min första tanke är om detta är personer vi har kännedom om, och vad det finns för pågående insatser i sådana fall. Och sedan att vi måste påbörja utredning och skyddsbedömning omgående, säger hon.

När barn misstänks för så grov brottslighet går socialtjänsten in direkt när de får informationen, berättar Catharina Finne.

– Misstänks ett barn för grova brott så har det i princip alltid funnits varningssignaler tidigare – man debuterar sällan sin brottsliga bana med att delta i en gruppvåldtäkt, menar Catharina Finne.

Polisens lista

Lindängen är ett av områdena i Malmö som tillkom förra året på polisens nya lista över särskilt utsatta områden. Tidigare fanns Rosengård och Seved på listan. I förra årets rapport tillkom Nydala, Hermodsdal och Lindängen i Malmöområdet.

Fel verktyg

Det blir tydligt att varken polisens, rättssystemets eller socialtjänstens verktyg passar till den nya typ av grov brottslighet vi ser i landet, dessutom med mycket unga förövare. som begår grova brott. Verkligheten för svenska kvinnor ter sig alltmer som en tilltagande mardröm.