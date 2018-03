Varför granskas inte rasismen inom invandrargrupper? Arabiska är numera det största språket i Sverige efter svenskan, så en grupp som övervakar rasism borde granska vad som sägs på arabiska.

Det senaste året har allt fler blivit dömda för ”hets mot folkgrupp” på Facebook. Bakom anmälningarna ligger en grupp kallad ”Näthatsgranskaren”. Svenska Dagbladet skriver att gruppen består av ”bland annat jurister, juridikstuderande, före detta poliser och systemutvecklare”.

Näthatsgranskaren beskrivs som ”en samling människor som i början av 2017 gick samman för att hitta hot och hat på sociala medier”. Gruppen sägs ha utvecklat programvara som de anonyma medlemmarna kan använda sig av för att kartlägga, identifiera och polisanmäla personer som uttrycker sig på ett ”oacceptabelt” sätt.

Hittills har gruppen gjort 800 polisanmälningar, varav 77 lett till åtal. Projektledaren Tomas Åberg säger till SvD att ”det är roligt att vi haft framgång”, och lägger till att de blev förvånade över att ”damer över 65 skriver väldigt, väldigt grova saker på Facebook”.

Våldtäktsfall blir liggande på hög, samtidigt läggs polisens ansträngda resurser på att jaga tanter som skriver n-ordet på Facebook!

Man kan fråga sig hur många av Näthatsgranskarens medlemmar som kan utomeuropeiska språk som arabiska, persiska, kurdiska, turkiska och somaliska. För Sverige hör ju till de minst rasistiska länderna i världen, medan en stor del av invandringen kommer från länder som är betydligt mer rasistiska. Jag skulle tro att rasismen har ökat i Sverige genom massinvandringen från mer rasistiska länder, något som borde oroa antirasister. Arabiska är numera det största språket i Sverige efter svenskan, så en grupp som övervakar rasism skulle behöva kunna det.

Mig veterligen finns det ingen antirasistisk rörelse i arabvärlden. Tänk dig att det i Irak skulle finnas en rörelse, bestående av araber, som kämpade mot arabisk rasism och ”föreställningar om arabisk överhöghet”. Tänk dig sedan att denne rörelse också finansierades av den irakiska staten. Inte särskilt sannolikt, eller hur?

Efter att USA erkänt Jerusalem som Israels huvudstad i december förra året utbröt protester i Sverige. Framför allt personer med bakgrund i arabvärlden demonstrerade. De skanderade hatiska ramsor på arabiska. I Malmö ropade de: ”Vi har utlyst intifada från Malmö. Vi vill ha vår frihet tillbaka, och vi ska skjuta judarna.” De möttes inte av någon antirasistisk motdemonstration som skrek: ”Inga rasister på våra gator!” Man undrar vad som skrivs av arabisktalande, svenska medborgare på sociala medier. Har Näthatsgranskaren koll?

Den 9 april 2016 höll Turkiska Riksförbundet möte på Sergels torg i Stockholm. Förbundets vice ordförande Barbaros Leylani uppmanade till mord på armenier. ”Turken vaknar!” skrek han. ”Armeniska hundar bör akta sig! Död åt armeniska hundar! Död! Död! Död!”

Talaren fortsatte att tala kärleken till fosterlandet, det vill säga Turkiet. Han gav sedan uttryck för en storturkisk tanke om att alla folk som tillhör den turkiska folkgruppen ska enas i ett land. Med ”fosterland” menade han inte bara det nuvarande Turkiet utan alla områden som bebos av etniska turkar. För att förverkliga den storturkiska staten kan blod komma att flyta, tillade han. Man undrar vad som skrivs av turkisktalande, svenska medborgare på Facebook. Har Näthatsgranskaren koll?

Och granskar man över huvud taget rasismen mot svenskar? Rasismen mot svenskar är verklig. Jag har själv råkat ut för den. Min mor är svenska, min far kommer min Iran. Under en video på min YouTube-kanal har någon skrivit: ”Lyssna, din mamma är en svensk hora” och ”Man ska inte beblanda sig med svenskar, män som kvinnor. Ni är smuts.” Har Näthatsgranskaren koll?

När asylsökaren Abraham Ukbagabir den 10 augusti 2015 valde ut sina offer på Ikea i Västerås, valde han ut en 55-årig kvinna och hennes son just för att ”de såg svenska ut”. De slaktades skoningslöst med kniv. För att de såg svenska ut, alltså.

I Strängnäs den 23 augusti 2015 blev en svensk småbarnsmamma överfallen och våldtagen av två asylsökande män, en från Syrien och en från Algeriet. ”I’m gonna fuck you little Swedish girl”, sade en av våldtäktsmännen. När han var färdig med våldtäkten spottade han småbarnsmamman i ansiktet. Vilken syn på svenskar, särskilt svenska kvinnor ger detta uttryck för? Tänk om en invandrartjej, en muslim till och med, hade blivit gruppvåldtagen av svenska killar som sade: ”I’m gonna fuck you little Arab girl”. Det hade blivit kalabalik inom etablissemanget. Manifestation efter manifestation. Nya anslag till organisationer som bekämpar rasism och islamofobi.

Näthatsgranskaren verkar inte ta denna rasism på allvar. Man kan undra om de verkligen är emot rasism eller om de drivs av andra motiv. Sverige har blivit ett mångkulturellt land och rasismen är mångkulturell. Men de så kallade antirasisterna lever kvar i en svenskocentrisk bubbla.

Svenskar är inte ”utsatta” kan de heta. De är inte ”skyddsvärda”. Säg det till mamman och hennes son som slaktades på IKEA. Säg det till kvinnan som gruppvåldtogs i Strängnäs. Och hur går detta ihop med tanken om alla människors lika värde? Det finns dessutom miljöer idag där etniska svenskar är i minoritet och borde kunna räknas som utsatta. Helt nyligen blev en kvinnlig SVT-reporter kallad ”hora” i Rinkeby. Hon var inte välkommen. Sverige har förändrats, men det antirasistiska etablissemanget har inte hängt med. Vill de ens hänga med?

Hur länge ska etablissemangets intellektuella, de som talar så varmt om öppenhet, fortsätta vara så inskränkta? Vänsterjournalisten Gellert Tamas gav ut boken Det svenska hatet, när kommer det någon bok med titeln Svenskhatet på ett stort förlag? Den agendasättande journalistiken tycks inte ha detta på sin agenda.