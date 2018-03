Under gårdagens presskonferens med Stefan Löfven och Donald Trump i Vita huset förnekade Löfven att det finns no-go-zoner i Sverige. Jimmie Åkesson tillrättavisar statsministern i en kommentar.

När svenske statsministern svarade på fråga om han tillbakavisar den kritik som Donald Trump framfört om oroligheter i Sverige, svarade Stefan Löfven “…it is not like you have these ‘no go zones’. We have our share of domestic challenges no doubt about that”.

I en kommentar säger Jimmie Åkesson att statsministern har fel.

– Statsministerns uttalande är helt enkelt inte sant. Vi har återkommande händelser där busstrafik får ställas in av rädsla för att köra in i vissa migranttäta områden, där återkommande attacker sker mot utryckningsfordon, ofta efter falsklarm med enda syfte att kunna attackera blåljuspersonal, och där det även förekommer tveksamhet att utföra enklare servicefunktioner som att dela ut post eller undersöka illegala internet/kapelTV-anslutningar. I vissa områden patrullerar självutnämnda shariapoliser som upprätthåller klädkoder och andra islamistiska regler, säger Åkesson till Breitbart London.

– Polismyndigheten har själva bekräftat förekomsten av no-go-zoner för hela världen att se. Uttalandet av statsministern är inget annat än ett klassiskt exempel på falska nyheter.

Åkesson hänvisar till polisens egna utredningar som visar att antalet utsatta områden där polisen har svårigheter att upprätthålla lag och ordning vuxit till 55 stycken.

Antalet ”särskilt utsatt område” är 23 och de ”kännetecknas av en social problematik och kriminell närvaro som lett till en utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att fullgöra sitt uppdrag. Läget anses vara akut”, skriver polisen i den senaste rapporten från oktober 2017.

Antalet ”utsatt område”, uppgår till 32 stycken, och ”karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knutet till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Läget anses allvarligt”, skriver polisen i rapporten som dåvarande rikspolischef Dan Eliasson försökte hålla hemlig.