Hon kunde ha varit så bra. Hon heter Keyna och är en ung smart tjej med kurdisk bakgrund som tagit fajten med hederskulturen. I avsnittet ”Keynas nakna kamp” på podden Verkligheten i P3 (7/1 2017) berättar hon om konsekvenserna: ”Min pappa sa: ingen man kommer vilja gifta sig med dig om du gör så här”.

När Keynas pappa sa att ”ingen man” kommer vilja gifta sig med henne, menade han förmodligen ”ingen bra kurdisk man”. Hon får nöja sig med en svenne utan heder.

Keyna visade sina bröst i sockala medier och blev ”slutshamad”. Hon fick slampastämpeln i pannan. Hon hade kränkt familjens heder. Men hon bryr sig inte. På Instagram, där hon har fler än sex tusen följare, kallar sig Keyna Slutshamed4ife. ”You can’t be slutshamed if you’re not ashamed of being a slut.”

Själv tycker jag att en ung tjej ska funderar noga på hon verkligen vill visa brösten i sociala medier. Och det är inte fel att prata om det med sina föräldrar heller. Så pass konservativ är jag. Det handlar om att man ska känna efter och lyssna på råd från dem som bryr sig om en, så att man inte gör saker man kommer att ångra. Om man lever i normal familj, så klart.

På Instagram ser man att Keyna också brinner för en annan fråga. I sin presentation har Keyna skrivit ”Biji Kurdistan!”, alltså ”Leve Kurdistan!”. Det är väl okej, hon har sitt ursprung i Kurdistan och hon är stolt över det. Även om jag tycker att när man lever i Sverige och är svensk medborgare så ska man brinna mest för Sverige och svensk kultur.

Det stannar inte vid att hylla Kurdistan. Slutshamed4life postar också flera generaliserande och nedsättande kommentarer om etniska svenskar. Jag tycker det är synd att hon visar mer kärlek till kurderna och Kurdistan än till svenskarna och Sverige. Här kan hon leva ett fritt liv utan hedersförtryck och får stöd av myndigheter, media, skolan och majoriteten av svenska folket. Varför inte visa lite respekt?

Man kan hoppas att hon ska bli klokare och dumpa denna svennebashing. Det borde säga Keyna något att hon kan hålla på så där i Sverige. Hur kan vi vara ett så hemskt, rasistiska land när jordens alla folkgrupper viftar med sina flaggor våra gator och torg och sjunger länge leve Palestina, Kurdistan, Syrien, Irak och Turkiet?

Hon borde fråga sig om att det hade gått för sig för en svenne i Kurdistan att sitta och posta hånfullt skitsnack om kurder i sociala medier.

När en person, förmodligen med typiskt nordiskt utseende, visar inte tillräcklig tacksamhet mot Keyna, får hon ett utbrott:

”Säger personen tack? Tittar personen på mig? Nej. Varför? Svar: vit fkn svennebanan. Tror jag är dens betjänt. Fkn hatar er.”

Fkn är en förkortning för det engelska svärordet ”fucking”. Hon hatar ”er” i plural, alltså hon drar alla vita svennebananer över en kam. Finns det någon annan etnisk grupp man kan uttrycka sig så om? Det kan inte vara roligt att leva i ett land när man hatar majoritetsbefolkningen. Bra att du kastade bort den kurdiska hederskulturen, Keyna, men kasta inte bort hedern!

Var är den tuffe Robert Aschberg, trolljägaren som gör hembesök hos rasister som skrivit n-ordet på Facebook? Borde inte han knacka på hos Keyna och trycka upp en kamera i hennes ansikte? Det kommer så klart inte att ske. För även om de antirasistiska aktivisterna kallar sig så, så är de i praktiken inte emot all rasism. De etniska svenskarna, som hör till de minst rasistiska grupperna i världen, jagas utan nåd för minsta misstanke samtidigt som hatet mot svenskarna frodas helt öppet på Twitter, Facebook och Instagram.

Så här låter det när Keyna avfärdar sina kritiker:

”Alltid några som avföljer när jag skriver ’svennebanan’ för de tror omvänd rasism finns. Gråt ers kränkthet.”

Att rasismen mot etniska svenskar faktiskt finns, är hennes egna kommentarer ett bevis på. Nu när Sverige är mångkulturellt borde folk kunna överge den eurocentriska synen på rasism. Hur länge ska de intellektuella, som talar så varmt om öppenhet, fortsätta vara så inskränkta? Vänsterjournalisten Gellert Tamas gav ut boken Det svenska hatet, när kommer det någon bok med titeln Svenskhatet på ett stort förlag?

Med sina dubbla måttstockar påminner hon om en annan svenskkurd, komikern Özz Nüjen. Han missar sällan ett tillfälle att häckla svensk nationalism. Men i en krönika i Expressen den 19 juli 2017, ”Vill vi låta ryssar och tyskar bestämma över Sverige?”, kommer Nüjen ut som fullblodsnationalist. Inte svensk nationalist, utan kurdisk. Han skriver så här:

”Kurderna är inte turkar, de är inte araber och de är inte perser. Lika lite som svenskarna är ryssar, tyskar eller finnar. Kurderna vill varken ha mer eller mindre än andra folk. De vill bestämma över sig själva och sitt land. Det kallas för vanlig jävla rättvisa.”

Kurder ska bestämma i Kurdistan. Det är vanlig jävla rättvisa. Alltså: bevara Kurdistan kurdiskt och länge leve Kurdistan!

Från min tid som Palestinavän minns jag hur vänstersvenskar på demonstrationer stod och skanderade ”Leve Palestina!” Dessa skulle aldrig någonsin ropa ”Leve Sverige!” och hade man gjort det i deras sällskap hade man sannolikt åkt på spö. Vilket är konstigt, för vi befinner oss faktiskt i Sverige och inte på Gazaremsan. Inte är vi i Kurdistan heller, Keyna.

Jag stödjer tanken på en kurdisk nationalstat i Mellanöstern. Jag tror att en sådan stat skulle kunna bli ett exempel på en sekulär och någorlunda demokratisk stat i en region som präglas av diktatur och islamisk fundamentalism. Dessutom skulle en kurdisk stat sannolikt ha bra relationer till väst. Det blir också en plats dit kurder i exil kan flytta, de som inte vill riskera att assimileras och förvandlas till fucking svenska, tyska eller franska bananer.