VALET. Valåret 2018 har kommit som en storm och överallt förbereder sig politiker och opinionsbildare på en intensiv valkampanj. Partierna storsatsar för att maximera sina chanser när väljarna går till valurnorna den 9 september. Mest satsar Socialdemokraterna som planerar att lägga över 100 miljoner på sin valkampanj och vars finansiering har varit kontroversiell.

Socialdemokraterna har valt att gå in i valrörelsen med ett stort kapital varav majoriteten förväntas gå till reklam. Man planerar att lägga hela 70 miljoner på reklam enligt partiets pressekreterare Martin Rynoson. Bland annat så kommer man att rikta in sig på tv- och digitala kampanjer. Partiets finansiering kom under förra året att hamna i skottgluggen när det visade sig att partiets lotteriverksamhet, A-lotterierna hade lett till att människor blev skuldsatta och Kronofogden blev inkallad.

LO satsar

Socialdemokraterna får vidare ekonomiskt bidrag från LO som förväntas lägga 30 miljoner på att få statsministern återvald. De fackliga förbundens val att aktivt stödja Socialdemokraterna har under en längre tid kritiserats men än så håller LO fast vid sin linje.

– Klarar vi det är jag övertygad om att vi har en socialdemokratiskt ledd regering efter den 9 september, säger Therese Guovelin.

Totalt har Socialdemokraterna därmed 100 miljoner kr att lägga på valet. Det är mest av alla.

Postutskick för SD

Sverigedemokraterna beräknas lägga 50 miljoner på sin valrörelse. SD kommer satsa på bland annat ett postutskick med valsedlar till Sveriges alla hem. I övrigt så fortsätter man på sin strategi från valet att nå ut till bredare grupper via tv-reklam samt att Jimmie Åkessons landsomfattande turné gör en comeback. Det kommer bli över 100 torgmöten för partiledaren.

När det kommer till allianspartierna så leder Centerpartiet med 70 miljoner ligan över partisatsningar på valet. Partiet har sedan tidigare ett stort kapital som man förvaltar sedan det att man sålde av Centertidningar under början av 2000-talet för 1,8 miljarder kronor.

Moderaterna har mindre till förfogande, ungefär lika mycket som Sverigedemokraterna, 50 miljoner.

– Vi kommer att investera mer i digital kommunikation och dialog under den här valrörelsen än vad vi gjort tidigare. Dessutom kommer vi att satsa på exempelvis utomhusannonsering, tv-reklam, utskick och tryckt kampanjmaterial, skriver Moderaternas kommunikationschef Hampus Knutsson.