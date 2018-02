FRANKRIKE. Den kände professorn i islamologi, Tariq Ramadan, 55, har gripits av fransk polis misstänkt för våldtäkt och sexuella övergrepp. Två kvinnor anklagar honom för våldsamma attacker. – Att jag inte längre bar slöja betydde att jag förtjänade vad jag fick utstå, sa Ramadan enligt en av kvinnorna.

Den högprofilerade akademikern Tariq Ramadan är professor i islamiska studier vid Oxford universitet sedan 2009. Ramadan är schweizisk medborgare som vistats mycket i Frankrike. En preliminär förundersökning har öppnats efter att två kvinnor har anklagat honom för våldsamma attacker. Han är även anklagad för dödshot mot en av de misstänkta offren, uppger flera medier. Ramadan nekar till anklagelserna och anklagar i sin tur en av kvinnorna för förtal.

Det var i spåren av MeToo som den franskfödda författaren Henda Ayari hävdar att Ramadan våldtog, trakasserade, kränkte och överföll henne sexuellt på ett hotell i Paris 2012. Ayari är före detta muslim som blivit sekulär feminist. Hon har beskrivit den misstänkta attacken i sin bok ”I chose to be free” (2016) men gav förövaren ett annat namn. Men under MeToo kampanjen namngav hon Tariq Ramadan och gjorde en polisanmälan.

På en fransk TV-kanal säger hon:

”Jag trodde jag var intelligent. Jag trodde jag kunde försvara mig, men jag kunde inte det den kvällen. Han sa att det var vad jag ville. Han förolämpade mig och sa att kvinnor som jag förtjänade detta…Han sa flera gånger att det faktum att jag inte längre bar slöja betydde att jag förtjänade vad jag fick utstå. Jag hade provocerat hans lust och det var mitt fel…Jag skämdes och ville inte att någon skulle få veta”, säger hon enligt LA Times.

Våldtäkt på hotell

Ytterligare en kvinna, en 42 årig muslimsk konvertit, vars namn inte offentliggjorts, hävdar att Ramadan våldtagit henne på ett hotell i Lyon 2009. Hon har också polisanmält Ramadan.

Dessutom anklagar fyra schweiziska kvinnor Tariq Ramadan för sexuella ofredanden medan de var tonåriga studenter i Geneve.

Muslimska Brödraskapet

Ramadan som är islamisk teolog är barnbarn till Hassan Banna som grundade Muslimska Brödraskapets rörelse i Egypten på 1920-talet. Han är populär i muslimskt fundamentalistiska sammanhang och räknas i Israel som en av Brödraskapets viktigaste röster i väst, enligt LA Times.

Ramadan har arbetat som rådgivare på islam för brittiska regeringen och varit medlem av utrikesministeriets rådgivande grupp om religionsfrihet. Efter terrorattacken på Londons tunnelbana 2005 utnämndes Ramadan av dåvarande premiärminister Tony Blair att arbeta med specialuppgiften att tackla religiös extremism.

Efter våldtäktsanklagelserna i oktober har Ramadan tagit ledigt från sin tjänst som senior forskare vid Oxford. Fransk polis kan hålla Ramadan i 48 timmar.