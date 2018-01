TERROR. Nu kommer uppgifter från Mellanöstern att självaste IS-ledaren Abu Bakr Al Baghdadi kan vara i Sverige. – Vi tror att en är i Turkiet och den andre i Skandinavien, säger en IS-kännare om högsta ledarna, enligt The Guardian.

Skandinavien mycket väl kan betyda Sverige med tanke på den stora andel extremister som finns i landet idag. Flera terrorister som varit inblandade i terror i Europa har också tidigare visat sig ha sin bas här. Enligt Säpo har antalet våldsbejkande islamistiska extremister i Sverige ökat till 2 000 från att ha varit några hundra bara för några år sedan. Många har frågat sig om Sverige håller på att bli en tillflyktsort, ett ”safe haven” för terrorister och massmördare.

Uppgifterna har väckt ilska och känslor av flera som är insatta i islamistfrågan, bland annat författaren Hanna Gadban som har skrivit boken Min Jihad: ”Och nu cirkulerar ett starkt rykte i arabvärlden att självaste Albaghdadi har tagit sig till Skandinavien, möjligen till Sverige. Bli inte förvånad om du möter IS ledare i en Ica nära dig!” skriver hon.

Gadban skriver även att en väletablerat arabisk journalist har fått asyl i Sverige som enligt arabiska twittrare har skrivit för IS media propagandaorgan Al-Amaq News. Han ska ha fått asyl för att han blev mordhotad av Hizbollah.

Last man standing

Det var Abu Bakr al-Baghdadi som i sin svarta långa dräkt utropade ett kalifat i al Nuri-moskén i Mosul 2014. Han har sedan dess förgäves jagats dag och natt. Nyligen föll Raqqa och trupper jagade ut de sista jihadisterna ur IS huvudstad. Enligt Hisham al-Hashimi, irakisk expert och IS-kännare, är Baghdadi bokstavligen ”siste man som står upp” av den grupp som grundade terrororganisationen IS.

– Av de 43 viktigaste ledarna är Baghdadi den ende som är kvar. Av 70 seniorledare finns det bara 10 kvar. Ledare i mellanskiktet (124) måste konstant ändra positioner och poster på grund av att andra medlemmar dödas, säger Hisham al-Hashimi till tidningen. IS har dragit sig tillbaka som en skuggregering och kontrollerar mindre delar, men det är sovceller. – Det finns ingen ledarskapstruktur, den har upplösts. De håller inte möten längre, och i så fall aldrig två gånger på samma ställe. Förrådda

Hashimi säger att han träffat en ”utländsk krigare”, Abu Hamza al-Belgik, som känner sig förrådd, vilket alla gör. – De hade blivit instruerade att slåss för Mosul till sista blodsdroppen. När striderna hårdnade i staden flydde alla ledare nära Baghdadi och lämnade IS-männen bakom sig. De känner sig förrådda. De har blivit lurade. Oskadd del

Den gren som ansvarar för att planera attacker utomlands har dock förblivit relativt oskadd, trots förluster av män och land. Det finns en komplex organisation med före detta säkerhetsmän som hanterar rekrytering, vapen och transport av män, samt finansiella bidrag.

– Av 35 grenar styrs 33 av två irakiska män: Abdullah Youssef al-Khatouri, nicknamed Abu Bakr, and Abu Tiba Ghanem al-Jboori. Vi tror att en är i Turkiet och den andre i Skandinavien, säger Hashimi.

Attacker mot väst

Enligt Shiraz Maher, terrorexpert från King´s College i London, försöker IS övertyga följare om att den militära förlusten inte påverkat så mycket, särskilt inte kapaciteten att planera attacker i andra länder.

– De närmaste 24 månaderna kommer det att bli försök till attacker i väst. Narrativet om hämnd är viktigt, säger Maher.

Omgrupperar

– I deras narrativ hade USA bara kunde besegrat kalifatet genom att attackera från luften, men de var för fega för att slåss på marken. Hade de gjort det hade vi vunnit, säger de.

IS kommer att komma tillbaka och under tiden ber man folk att utföra attacker i dess namn. IS omgrupperar sig bara, liksom Baghdadi, enligt Maher.