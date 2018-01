Militären

Och så militären och Löfven:

– Stefan Löfven, Sveriges statsministern sa förra veckan att han var redo att anlita militär för att få bukt med organiserade kriminaliteten. Nästa dag sprängdes ännu en bomb i Malmö, denna gång framför en privat byggnad.

Åsiktsförtryck

I Sverige är det fortfarande tabu i den offentliga debatten att dra samband mellan invandring/integration och brott, hävdar han.

– Även intellektuella med invandrarbakgrund, som Paulina Neuding och Tino Sanandaji har fått de grövsta anklagelser mot sig.

Tino Sanandaji säger till honom:

– Sverige var framgångsrikt i att utplåna det traditionella klassamhället, men politikerna håller nu på att skapa en etnisk underklass.

Sexattack-kris

Han citerar Neuding att Sverige upplever en ”sexattack-kris”.

– Vår regering har deklarerat sig vara en feministisk regering, men har i tystnad övergett kvinnor. Det finns ett växande bevis för att den storskaliga migrationen av män från extremt patriarkala kulturer begränsar kvinnors frihet, säger Paulina Neuding.

På Twitter konstaterar Pancevski:

– Ännu en explosion i Malmös Rosengård i natt. Verkar vara en allvarlig sprängning. Det blir tre på en vecka.

The percentage of women in Sweden who reported being victims of sex crimes rose from 1.4% in 2012 to 4.1% in 2016. In 2014 a study on the geography of outdoor rape in Stockholm found two-thirds of the suspects were non-Swedish citizens. https://t.co/5aAPKTs044

