Sedan riksdagsman Hanif Bali (M) medverkat i amerikansk TV har en ny konfliktlinje kommit i förgrunden i den svenska debatten. Vad innebär en Moderat migrationspolitik? Vem kommer att ha störst inflytande på en ny alliansregering, en invandringskritiker som Hanif Bali eller en öppna-gränser-fantast som Annie Lööf (C)? Mattias Karlsson (SD) ställer frågorna som gör Bali upprörd.

Hanif Bali har etablerat sig som en av de mest profilerade riksdagsledamöterna i sociala medier. Han har en vass stil som passar korta inlägg i Twitter. Dessutom var han länge oppositionell inom Moderaterna. Oppositionell mot Fredrik Reinfeldt och retoriken kring ”öppna era hjärtan” för alla andra än svenska skattebetalare. Bali har rakt och öppet kritiserat den ”generösa” invandringspolitiken. Det har gjort Bali populär långt utanför partiet. Och inom partiet har han fått kritik för att inte rätta in sig i ledet.

Så länge Moderaterna hade en image av att vara för öppna gränser, var Hanif Bali en udda röst utan inflytande. Nu när Moderaterna säger sig ha svängt blir frågan om Hanif Bali har partiet med sig, eller om han bara är en reklampelare som ska locka SD-väljare medan Moderaterna i en kommande regering fortsatt tänker tillåta stor invandring. Om Moderaterna tänker låta Centerpartiet ha vetorätt i invandringspolitiken kommer ingenting att förändras.

Därför ställer Mattias Karlsson kritiska frågor efter att Hanif Bali medverkat i Fox News, i Tucker Carlsons Show, på temat “What is the problem with Sweden’s Immigration?” (se inslaget i YouTube).

– God insats av Hanif Bali. Fakta på bordet just nu är dock att en röst på Hanif Bali är en röst på fortsatt massinvandring och mångkulturalism. Han har helt enkelt inte sitt parti med sig och hans parti vill dessutom regera med multikulti-extremister, men vägrar att ens samtala med det enda partiet som på riktigt vill skärpa migrationspolitiken och återupprätta svenska värderingar. Om Bali verkligen insett betydelsen av en i grunden förändrad migrationspolitik så borde han rimligen byta parti, skriver Mattias Karlsson på Facebook.

– Jag har respekt för mycket av det han gör, men vad hjälper det när de röster han lockar till sig i slutänden bara kommer att användas för att stärka samma globalistiska maktelit som skapat det samhällsklimat som Bali säger sig vilja förändra?, avslutar Karlsson.

Hanif Bali ogillar att bli ifrågasatt.

– Varför vill SD och Karlsson så trånande samarbeta med ett globalistiskt massinvandring multikultiextremist parti?

– Infantil reaktion på att förlora sitt tidigare monopol. Istället för glädje över nya reella skiljelinjer i migrationsfrågan från sjuklövertiden så väljer han alltså att attackera den person (mig) som varit och fortsatt är instrumentell för den positionsförändringen, skriver Bali på Twitter igår kväll.

Kärnan i den här ordväxlingen är om Moderaterna egentligen har förändrats, och om Moderaterna gjort det: kommer de att kräva genomslag för en restriktiv invandringspolitik i en ny alliansregering? Bali menar att han nu har partiet med sig och att vi andra ska lita på det. Karlsson ifrågasätter om Moderaterna verkligen kommer att stå för sin nya linje – efter valdagen.

Hanif Bali underskattar den trovärdighetsförlust Moderaterna lider av, sedan man kastat om sina ståndpunkter från öppna gränser till att, efter rödgröna regeringens påstådda tvärvändning hösten 2015, tala om skärpningar. Det räcker inte med att Bali eller andra M-företrädare säger att deras parti nu står för en invandringsbegränsande politik. Många i väljarkåren tror inte på det, eftersom partiet svängt 180 grader, flera gånger.

Moderaterna måste tackla denna brist på trovärdighet. Men det är inte så enkelt. Ett skäl till att vara luddig är att man vill bilda regering med Centerpartiet. Ju tydligare Moderaterna blir, desto svårare får man att samla allianspartierna till en gemensam regeringspolitik. Då kan det vara en taktisk fint att släppa lös Hanif Bali i valrörelsen och låta honom vara stursk i migrationsdebatten, men utan att hans ord kommer att betyda något i regingsställning. M-ledningen kan samtidigt i det tysta göra upp med C om öppnare gränser.

Denna risk är uppenbar. Det är därför rimligt att Mattias Karlsson vill få klarhet i vad Hanif Balis ord betyder. Är det frifräsarens fria fantasier, eller är det partiledningens löfte till folket?