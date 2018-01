VÅLDET. Under gårdagen avled en oskyldig man av en sprängning i Vårby gård. Idag spärrade polisen av stora delar av centrala Luleå efter misstankar om ett farligt föremål. Malmö Universitet håller stängt efter hot. Situationen i Sverige det nya året inleds oroväckande.

Ännu finns ingen misstänkt gripen för explosionen i Vårby Gård som dödade en 60-årig man och skadade en kvinna i 45-årsåldern på söndagen. Polisen misstänker att det var en handgranat som exploderade efter att mannen plockat upp föremålet från marken och cyklat iväg. Explosionen inträffade kort därefter. Polisen utreder händelsen som mord och allmänfarlig ödeläggelse. I fredstid har en oskyldig man på väg från affären med sin fru sprängts ihjäl av en handgranat.

Vårby gård är ett tungt belastat område och människor som bor där uppger nu att det känner sig rädda.

– Jag kommer från ett land där det är krig och nu börjar det bli krig här, säger en man till SVT.

Luleå spärrades av

Under måndagen vid lunchtid spärrades centrala Luleå av vid lunchtid för att polisen hittat ett misstänkt föremål. Ett köpcentra tömdes på folk och minst en buss utrymdes på passagerare.

– Jag kan bekräfta att det finns ett misstänkt föremål och att vi har gjort en större avspärrning, säger polisens kommunikatör Maria Jakobsson till SVT. Avspärrningen hävdes efter någon timma.

Hot stängde Malmö Universitet

Under måndagen hölls också Malmö Universitet stängt på grund av hot. Ingen får komma in i Malmö Universitets lokaler under måndagen.

– Lokalerna bevakas av X antal väktare och vi har en dialog med polisen, säger Per M Eriksson, kommunikatör på universitet.

Universitetet har haft en utökad bevakning av sina lokaler sedan i fredags. En krisledningsgrupp jobbar för fullt och ledningsgruppen arbetar på annan plats. Imorgon räknar man att öppna igen då hotet var specificerat till den 8 januari, men då med större säkerhet.

Mystiska storbråk vardag

Under gårdagen var även polisen engagerad med polishelikopter och patruller i centrala Göteborg där slagsmål mellan ”grupperingar” pågick där knivar och släggor ska ha använts, enligt SVT. Inga uppgifter lämnas om vilka grupperingar det är. Polisen säger dock att detta nu är vardag.

Inga signalement lämnas heller på gärningsmännen för de överfallsgruppvåldtäkter som försatt Malmös kvinnor i skräck, trots att ingen misstänkt är gripen.

Krigstillstånd?

Ett tidigare lugnt litet land som nu har nu ständiga rapporteringar om sprängningar med bland annat handgranater. Utländsk media reagerar, medan man i Sverige mest verkar ha tillvant sig vid det nya läget. Brutala gruppvåldtäkter, våld och hot mot polis, sprängningar av bomber och handgranater på allmänna platser. Det påminner om lågintensiv terror eller rentav början på ett krigstillstånd.

Ännu har inga officiella uttalanden gjorts. Inga besök till Vårby gård av statsministern, rikspolischefen eller justitieministern. Inga utlovade konkreta åtgärder.

Be utlandet om hjälp?

Bloggen Newspeek med bas i grannlandet Danmark förutspår att Sverige kommer att behöva be om hjälp från andra länder 2018 för att hantera det eskalerande allvarliga tillståndet.

– Situationen i Sverige är absolut farlig och gör landet till en verklig fysisk fara för grannländerna. Flera polischefer har varit ute och sagt att polisen inte klarar jobbet, skriver Nicolai Sennels.

Han pekar på att Stockholm är omgiven av islamdominerade områden som styrs av beväpnade grupper med sharia som värdegrund. Ständigt våldsamma angrepp på polisen, extrema övergrepp mot icke-muslimer kommer att väcka världens uppmärksamhet.

– Utvecklingen i Sverige kommer under alla omständigheter att leda till dansk gränskontroll i norr. Nato måste också behöva diskutera hur man ska hantera radikala islamister i ett destabiliserat Sverige som hotar NATO-länder som Norge och Danmark, förutspår Sennels.