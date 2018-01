Imamen vill att vi svenskar ska förstå att islam egentligen är en fredlig religion. Man varför riktar han denna uppmaning till oss? Det är jihadister han borde rikta sig till och uppmana att sluta begå terrordåd.

Ett stort problem i dagens Sverige, menar Kashif Virk, imam i Ahmadiyyasamfundet, är att svenskar har för lite kunskap om islam. Denna okunskap, förklarar han i en artikel i Expressen, ”Ge mig en chans att förklara islams mittfåra” (31/12 2017) har lett till att en negativ bild av islam har kunnat spridas. Debatten om islam, skriver han, ”spårade ur fullständigt under 2017”.

Dock är Virk dåligt lämpad att förklara islams mittfåra, då han själv befinner sig långt ut i ytterkanterna av islam. De allra flesta muslimska teologer i världen skulle faktiskt argumentera att Virk inte är en del av islam alls. Ahmadiyyasamfundet som han företräder är nämligen en ytterst liten grupp som uppstod i Indien på 1800-talet. Ahmadierna tror på en ny profet, en indier vid namn Mirza Ghulam Ahmad, som alltså uppträdde efter Muhammed. Detta strider förstås mot en central dogm i traditionell islam – Muhammed är den siste profeten.

Om man skulle fråga riktiga företrädare för islams mittfåra, så skulle de säga att Virk har missförstått islam och behöver läsa på. Om de var snälla. Om de var elaka skulle de säga att Virk är en avfälling som borde avrättas i enlighet med profeten Muhammeds bud: ”Döda den som byter religion”. Ahmadierna får inte ens besöka Mecka eftersom de inte räknas som muslimer. Så Virk är bara imam i sitt eget samfund.

I Uppsalamoskén, stadens största sunnitiska moské, har man ingenting emot att Abo Raad, en imam som uttryckt stöd för Islamiska Staten, kommer och predikar och håller i studiecirklar för unga muslimer. Men Virk är inte välkommen.

Trots detta så anser Virk att det stora problemet är svenskarnas negativa bild av islam. Svenskar borde läsa Koranen, skriver han. Jag har varit muslim och läst Koranen många gånger. Och jag läser den fortfarande. Det finns ingenting där som kan övertyga mig om att jag ska återvända till islam. Det finns ingenting övernaturligt med denna bok. Den är precis som man förväntar sig att en bok skriven på den tiden och i den miljön ska vara.

Virk tycker också att de som är skeptiska till islam ska skaffa sig muslimska vänner. Han kan ju försöka själv! Det blir inte lätt för en ahmadier att umgås vänskapligt med troende sunniter och shiiter. Hur många sunnitiska vänner har Virk som respekterar hans tro? Hur många sunnitiska vänner har Virk som kommer och ber i hans moské?

Flera av dem som idag är som mest kritiska till islam är före detta muslimer. Jag kan tipsa Virk om Ibn Warraqs bok Why I Am Not a Muslim från 1995. Författaren argumenterar för sin sak med bevis och logiska resonemang, till skillnad från Koranens författare som mest påstår saker och hotar.

Det finns väldigt många muslimer är världen. Är de korkade allihopa? Nej, de allra flesta muslimer är födda muslimer. De har aldrig haft ett val, utan har passivt tagit emot den av sina föräldrar och sitt islamiska samhälle. Få muslimer har tid, ork och intresse att sätta sig in i vad som faktiskt står i de islamiska källorna.

Men ju mer kunskap muslimer får, desto fler lämnar islam. Islamkritiken har formligen exploderat på nätet. Om du googlar på ex-muslimer kommer du att få massor av träffar. Det som hämmar denna utveckling är bristen på demokrati, utbildning och yttrandefrihet i islamvärlden.

Jag tycker Virk prioriterar märkligt när han oroar sig över svenskars negativa bild av islam samtidigt som han här i Sverige är helt trygg och fri från diskriminering och förföljelse. Han kan ju försöka propagera för ahmadismen i Saudiarabien, Egypten eller Pakistan! Att ahmadiyyasamfundet har det så bra i Sverige beror på att Sverige inte är islamiskt. Hade Sverige varit ett islamiskt land hade vi varit mer lika Saudiarabien, Egypten och Pakistan. Det hade inte varit bra för Virk!

Virk föreslår också att svenskar med en negativ bild av islam ska besöka islamiska länder. Det kommer hjälpa dem ur sina fobier. Alltså dessa länder som förföljer ahmadier! Dessutom behöver man inte resa till islamiska länder idag, vi har islamiska enklaver i Sverige. Virk kan ju pröva att ställa sig på Rinkeby torg och predika om sin profet Mirza Ghulam Ahmad. Ska bli intressant att se hur mycket vänlighet han kommer att få av de muslimska ungdomarna där. De som kommer att skydda honom är den otrogna, svenska polisen.

Som ateist och före detta muslim tvekar jag att följa Virks råd att besöka ett islamiskt land. Det är för farligt, i vissa länder skulle jag kunna bli dödad. Ingenstans skulle jag känna mig trygg att diskutera mina åsikter. Samtidigt lever islamiska extremister i trygghet i Sverige. De kan utan att känna rädsla propagera för slaveri, kvinnoförtryck, teokrati och hat mot svensk kultur.

Imamen vill att vi svenskar ska förstå att islam egentligen är en fredlig religion. Man varför riktar han denna uppmaning till oss? De jihadister som halshugger människor läser inte upp stycken från islamofobiska bloggar – de läser Koranen. Alla jihadister är muslimer och det är framför allt dessa Virk behöver övertyga om sitt fredsbudskap.

Jag har en god vän som är ahmadi och ursprungligen kommer från Pakistan. Han heter Azhar och bor i den lilla staden Woking utanför London där han driver en indisk restaurang. Jag besöker honom varje gång jag reser till England. Sommaren 2014 var jag i Woking och han bjöd mig på lunch i sin restaurang. Med sorg i blicken berättade han att en gammal kvinna och två barnbarn som hörde till ahmadiyya precis hade bränts till döds i Pakistan. ”Vi har det bättre i Indien med en majoritet hinduer”, sa han med ett ironiskt leende. ”Hinduerna behandlar oss bättre.”

Men Azhar var också orolig för situationen i England och menade att han inte kände sig helt trygg längre. ”Extremismen växer och jag känner av hatet”, sa han. ”I skolan får mina barn höra av andra muslimer att de är orena och ska brinna i helvetet. De blir så ledsna. Jag funderar på att byta till en skola med färre muslimer. Och det fast vi själva är muslimer!”

Det som oroar min vän Azhar är islamiseringen av Storbritannien. När islam växer, växer också intoleransen och hatet mot icke-muslimer och ”kättare” som ahmadierna. Den 24 mars 2016 blev en ahmadier, butiksägaren Asad Shah, mördad i Glasgow. Mördaren var en fanatisk sunnimuslim. Om islamiseringen i Sverige fortsätter kommer Virk och hans ahmadier inte längre att vara trygga i sina moskéer, i sina hem och i sina skolor. Detta borde oroa Kashif Virk.

Muslimerna har valt att komma till vårt land. Vi har inte tvingat dem. De kom fast de visste att Sverige var ett sekulärt, västeuropeiskt land med kristen tradition. Det är ju bara att titta på flaggan! I stället för att muslimer ställer krav på svenskar att lära sig om islam, borde det väl vara rimligare att muslimerna känner ett ansvar att lära sig om svensk kultur.

Med detta sagt, jag håller ändå med Virk om att kunskap om islam är nyttigt. Kunskap behövs för att bättre förstå hur fortsatt islamisering kommer att förändra vårt land.