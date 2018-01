MALMÖ. Anna Ageberg mejades ned av en vansinneskörande kriminell när hon var ute och gick med sitt spädbarn i barnvagn i Malmö. Hon blev hjärnskadad för livet och miste ena benet. Nu sviker samhället Anna för andra gången. Hon sitter i klorna på en god man, som totalt har 65 uppdrag. Detta med Malmö kommuns goda minne.

Anna Ageberg förlorade sin hälsa, vårdnaden om sin son och hela sitt tidigare liv. Nu har hon inte ens fått träffa sonen på sju månader. Hon vädjar till sin gode man, som inte hör av sig, och vid en granskning av Sydsvenskan visar det sig att han har 64 andra klienter.

Tidningen omtalar det som hände Anna som en ”trafikolycka”. Men många minns säkert vansinneskörningen i centrala Malmö i februari 2015 när den då 21-årige Ahmad El-Moghrabi körde på tre personer och krockade med flera bilar. Det var efter att ha vägrat stanna på polisens uppmaning som de fyra männen i en mercedes lyxbil körde i hastigheter långt över 100 km genom centrala Malmö. På Amiralsgatan körde gänget med stor kraft in i parkerade bilar längs gatan. En av bilarna trycktes upp på trottoaren där Anna, hennes fyra månaders pojke i barnvagn och en väninna, just passerade. Anna och barnvagnen klämdes fast under bilen och hon skadades mycket svårt. Även barnet och väninnan skadades.

Tungt kriminella

Männen i mercedesen klarade sig utan allvarligare skador och försvann från platsen, men kunde gripas senare. Två av de fyra är bröder, tre av dem tungt kriminella. Ahmad El-Mograbi som körde fordonet, hade inte körkort och var redan dömd för flera olovliga körningar, rattfylleri, rån, vapenbrott, narkotikabrott, hemfridsbrott och våldsamt motstånd samt hot mot tjänsteman. Han var även misstänkt för två skjutningar i Rosengård. Sammanlagt förekom han 16 gånger i belastningsregistret, men hade dittills inte dömts till fängelse. När han greps var han också drogpåverkad.

Hänsynslöst

Ahmad El-Mograbi dömdes till två år och tio månader för grovt vållande till kroppsskada, grov vårdslöshet i trafik och grov olovlig körning. Han dömdes att betala skadestånd till Anna (176 450 kr), väninnan (107 065 kr) och sonen Dahlin (52 000 kr). Hovrätten slog fast domen och konstaterade att han på ett fullständigt hänsynslöst sätt framfört fordonet.

Omöjlig att nå

Anna Ageberg, som fick svåra hjärnskador och förlorade talförmågan, bor i en lägenhet omgiven av assistenter dygnet runt. Medan Anna låg nedsövd med svåra skallskador utvecklades en konflikt mellan hennes mor och Annas sambo och sonens far, Ayambu Ashu, som nu har vårdnaden av sonen. Annas anhöriga finns inte längre i vardagen, eftersom hennes gode man, Göran Magnusson, helt eller delvis förbjudit dem att hälsa på. Det är över sju månader sedan Anna träffade sin son Dahlin och anhöriga beskriver hur den gode mannen är svår och ibland omöjlig att nå, enligt tidningen.

65 uppdrag

Anna Agebergs tidigare gode man har beskrivit fallet Anna som ett heltidsarbete inte minst på grund av konflikter mellan anhöriga. För Anna Agebergs bästa borde hennes gode man inte ha fler än fem uppdrag, kanske ännu färre, enligt Sydsvenskans artikel.

Många kommuner har satt gränsen vid 10 uppdrag. Men Göran Magnusson har under hösten alltså haft 65 uppdrag. Förra året deklarerade han en inkomst på 827 000 kronor. Men fler än Anna är missnöjda. Hela 25 huvudmän och deras anhöriga har lämnat in liknande klagomål på Göran Magnusson de senaste fem åren, de flesta rör att de inte lyckas nå honom.

Ordförande i överförmyndarnämnden, Bengt Persson (S), hävdar dock att ärendena är korrekt skötta.

– Antalet uppdrag behöver inte vara avgörande.

Samhället fortsätter alltså svika Anna, som istället för att få hjälp att hantera sitt liv efter tragedin, lämnas i händerna på en god man med 64 andra klienter.